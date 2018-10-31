قريباً في السعودية.. افتتاح أول صالة "ترامبولين" للإناث فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل منصات "ترامبولين" تبلغ مساحتها 9 ملاعب كرة سلة تمكنك من القفز حتى شعورك بالتعب! وستتمكن من تجربة ذلك في الرياض قريباً، إذ من المقرر افتتاح أول صالة ترامبولين للإناث فقط في ديسمبر/كانون الأول القادم!

وبعد النجاح الباهر الذي حققته أول صالة "ترامبولين" لدى افتتاحها بجدة في عام 2017، قررت الحديقة الترفيهية "باونس" افتتاح أول صالة خاصة للنساء فقط في الرياض في نهاية هذا العام.

وهذا القرار وصفته الشريكة الإدارية لـ"باونس" في المملكة العربية السعودية، مشاعل عطية، بـ"المنطقي"، إذ قالت في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "كان قراراً منطقياً بناءً على معرفتنا بالبلد والمنطقة. وشعرنا بقوة أنه يجب أن يكون للنساء القدرة على الاستمتاع بباونس".

وتبيّن ذلك بعد استضافة الصالة لحدث ناجح عُرف في المنطقة بـ "ليالي السيدات" وتخصيص قسم للسيدات في صالة "باونس" في جدة.

وستكون صالة "باونس" في الرياض الفرع السادس في الشرق الأوسط، وستبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، أي ما يعادل 9 ملاعب كرة سلة.

ومن الأنشطة التي يمكن لمحبي القفز والباحثين عن الأدرينالين القيام بها هي: الوثب في ساحة القفز الحر، ورمي كرات ناعمة أثناء الوثب في ملاعب "دودجبول"، وتطوير مهاراتهن في كرة السلة في ساحة "سلام دنك".

كما تتضمن الأنشطة مجموعة من التحديات في مضمار عقبات يدعى ساحة "إكس" ذات مستويات صعوبة مختلفة، وهو يتضمن تحديات ممتعة مثل تسلق الجدار، واجتياز عارضة توازن، ونشاطات أخرى.

وترى عطية أن ميزة "باونس" تكمن في كونها متاحة للجميع، فمن الصغار إلى الأهل وحتى الأجداد، ترحب صالات "باونس" بأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات.

بالإضافة إلى المتعة والترفيه، يوفر القفز على "الترامبولين" العديد من الفوائد الصحية أيضاً، فتعتقد وكالة "ناسا" الفضائية مثلاً أنه من أكثر التمارين كفاءةً وفعالية، وأكدت عطية على ذلك قائلةً: "هل تعلمون أن 10 دقائق من القفز على الترامبولين من شأنه أن يحرق العدد نفسه من السعرات الحرارية عند الجري لـ30 دقيقة؟ وهذا وفقاً لكلام ناسا!"

ويتماشى دخول صالات "باونس" إلى السعودية مع أهداف رؤية المملكة 2030 والهيئة العامة للترفيه في "إنشاء خيارات ترفيهية مثيرة" للمجتمع السعودي.

وقالت عطية: "نحن متحمسون جداً لاتخاذ هذه الخطوة وتوفير خيارات ترفيهية ورياضية مميزة للنساء في المملكة".