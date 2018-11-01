بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني بسقفه المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 1 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 2 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 3 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 4 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 5 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 6 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 7 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 8 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 9 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 10 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 1 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 2 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 3 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 4 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 5 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 6 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 7 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 8 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 9 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 10 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

10 / 1 بالصور.. ما رأيك في هذا المطعم اليوناني ذو السقف المتحرك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا أردت رؤية هندسة معمارية فريدة من نوعه، ربما عليك زيارة منتجع "كوستا نافارينو" اليوناني، وبالتحديد مطعم "باربوني"، إذ أنه يتميز بسقفه المظلي الذي يتحرك كلما تهب نسمات الهواء.

ورغم افتتاح المطعم في العام 2011، إلا أنه نال شهرة واسعة، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على موقع "انستغرام"، يظهر فيه سقف المطعم وحركاته المتموجة.

وجاء تصميم "باربوني" من قبل الشركة المعمارية اليونانية "k-studio"، التي أوضحت أن المطعم قد استُوحي من المناظر الطبيعية المحيطة به.

وقال أحد الشريكين في "k-studio"، ديميتريس كارامباتاكيس، لـCNN: "لم نرغب أن يكون لدينا أي تصميم ثابت أمام هذا المنظر الطبيعي الديناميكي".

وأوضحت كبيرة المهندسين المعماريين في شركة "TEMES"، كوستانزا سبوكو- كونستانتاكوبلو، لـCNN، أن سقف "باربوني" قد استُوحي من أمواج البحر التي تتضارب أمام المطعم.

ويقع المطعم على أرض خشبية، فضلاً عن وجود أعمدة خشبية طبيعية أيضاً. ويهدف ذلك إلى خلق اندماج بين عناصر البيئة الطبيعية، أي الأرض والبحر.

ويُشار إلى أن السقف مصنوع من قماش مخصص للستائر الخارجية. وأوضح كارامباتاكيس: "أجرينا العديد من الاختبارات للنسيج والمواد المختلفة". وقررت الشركة في النهاية استخدام خيط متدلي إلى الأسفل حتى يتحرك السقف كلما تهب نسمات الهواء.

وأشار كارامباتاكيس إلى أن السقف يعكس حركة الأمواج أيضاً، فيتحرك كلما ازدادت قوة الأمواج، والعكس صحيح. وأضاف أن الهدف الأساسي وراء حركة السقف هو خلق تجربة وشعور قوي.

ورغم تضرر السقف في بعض الأحيان، إلا أصحاب المطعم يعملون على تبديل الستائر أو إزالتها بغير مواسم الذروة.

ويقع منتجع "كوستا نافارينو" في إقليم ميسينيا اليوناني، الذي يتواجد بالمنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة "بيلوبونيز". وتتألف المنطقة من رمال بيضاء ناعمة ومياه فيروزية، بالإضافة إلى فنادق من فئة 5 نجوم، وملاعب الغولف، ومنتجعات صحية.

وأكد المهندس المعماري أن المطعم لم يُصمم بدافع الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن، ترك "باربوني" تأثيراً إيجابياً واضحاً على موقع "انستغرام" بالتحديد.

ويُذكر، أن شركة "k-studio" قد بنت في السابق سقفاً ملتوياً لحانة الشاطئ "Alemagou" في جزيرة ميكونوس اليونانية، إذ يتألف السقف من قش القصب، كما استُلهم من العمارة الكيكلادية.