في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 1 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 2 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 3 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 4 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 5 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 1 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 2 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 3 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 4 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 5 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

5 / 1 في هذا المتجر باليابان.. ما رأيك بصنع الحلوى الخاصة بك من "كيت كات"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أنه بإمكانك تصميم سيارتك الخاصة، أو منزلك، أو حتى ملابسك. ولكن، ما رأيك أيضاً بتصميم حلوياتك المفضلة أيضاً؟

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، افتتحت شركة "نستله"، متجر شوكولاتة حسب الطلب، في محطة نامبا، بجناح تشو في مدينة أوساكا، في جزيرة هونشو اليابانية.

ولا يشبه متجر "KitKat Chocolatory" كأي متجر شوكولاتة آخر.. لماذا؟ لأنه يمكنك صنع "كيت كات" أحلامك، ومشاهدتها وهي تتجمد أمام عينيك باستخدام النيتروجين السائل.

ويستخدم الزوار لوحة اللمس لصنع الحلوى التي لطالما حلموا بها، ولديهم حرية الاختيار من بين 5 أنواع مختلفة من الشوكولاتة، منها: حليب الشوكولاتة، والفراولة.

وبإمكان الزوار أيضاً إضافة بعض النكهات، مثل المارشميلو، والأناناس، والتوت البري، والمانجو، والزبيب الأخضر، واللوز، والكاجو، وجوز الهند.

وإذا لم تستطع اتخاذ القرار، فلا تقلق، لأنه بإمكانك تجربة اختيار الشيف أو حتى تجربة جميع الإضافات معاً بمبلغ يصل قدره إلى 18 دولاراً.

ويُشار إلى أن الـ "كيت كات" تعود إلى العام 1935، وهي في الأساس مكونة من رقاقات بسكويت "ويفر" المغطاة بالشوكولاتة. ورغم أن شركة الحلويات "Rowntree" قد أطلقت هذه الحلوى في لندن لأول مرة، إلا أن الشركة السويسرية "نستله" تُنتجها اليوم في المملكة المتحدة، وشركة "HB Reese Candy" في الولايات المتحدة.

وتستمر "نستله" في إدخال أنواع جديدة إلى عالم الشوكولاتة، آخرها هو صناعة "كيت كات" وردية اللون من مصادر طبيعية، أي من حبوب الكاكاو الياقوتية.

وفي حين وصول هذه الحلوى إلى اليابان عام 2000، أنتجت بدورها العديد من النكهات المختلفة، التي تصل إلى 300 نوع. ومن أحد أسباب شهرة "كيت كات" في اليابان هو أن اسم هذه الحلوى يشبه عبارة "كيتو كاتو" اليابانية، التي تعني "الفوز بالتأكيد".