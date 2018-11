سعودي يلف العالم بدراجة هوائية..38 بلداً و30 ألف كيلومتر

View this post on Instagram

الحمدلله بتوفيق من الله انهيت لفتي حول #قبرص في ٧ ايام قطعت ٤٩٣ كيلو كانت رحلة ممتعة و جربت اشياء جديدة و اكيد تعلمت اشياء جديدة، والحين نبداء نخطط للرحلة القادمة ان شاءالله 😊 I just finished my trip around Cypress took me 7 days with distance of 493 km it was amazing journey and delicious food and the weather is was fantastic in February, I highly recommend journey in this amazing island #bikepacking #bicycletour #bicycletouring #bike #trek #trekbikes #cyclingcyprus #cyprus #cycling #Island #عمر_بالدراجة #apidura #oldcastle #Northface #bicycletrip #biketour #biketrip #قبرص #عمر_العمير