على أنغام "أنت معلم".. ويل سميث ينبهر بمنتجع التزلج الداخلي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يتوقف الممثل الأمريكي، ويل سميث، عن التعبير عن إعجابه عندما يتعلق الأمر بدبي، وخاصة لدى اكتشافه لـ "مفاجآت" هذه المدينة، وآخرها وجود منتجع تزلج داخلي وسط الصحراء.

ونشر الممثل الأمريكي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، إذ ظهر سميث وهو يتزلج في "سكي دبي" على أنغام أغنية "أنت معلم" للفنان المغربي، سعد المجرد.

وفي الفيديو، عبر سميث عن دهشته بدبي، كونها "مدينة المفاجآت"، فهي تمكنت من استحضار طقوساً شتوية إلى الصحراء. وأرفق الممثل الأمريكي الفيديو بتعليق "لماذا عليك زيارة المناطق الثلجية في حين بإمكانك إحضار الثلج إليك".

ورغم أن الفيديو يلتقط المشاهد من داخل منتجع التزلج، إلا أنه سرعان ما يلتقط المشاهد أيضاَ خارج المنتجع، حتى يسلط الضوء على فكرة التزلج في أجواء المدينة الصحراوية.

ولم تكن هذه الزيارة الأولى للممثل الأمريكي، إذ سبق أن نشر بعض الصور عبر "انستغرام" خلال قيامه بنشاطات مختلفة في دبي، تراوحت بين القفز بالمظلة، والذهاب في رحلة سفاري، وارتداء الزي الإماراتي في الصحراء.