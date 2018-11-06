دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يلجأ الأشخاص إلى استهلاك النمل في الفضاء.. ولكن، هذا ما يتناوله المشاهير لدى حضور كأس "ملبورن" لسباق الخيل بأستراليا، في منطقة "Birdcage" المخصصة لكبار الشخصيات.

ومن أبرز ما يقدمه الشيف النيوزيلندي، بن شوري، لضيوفه هو الطبق المؤلف من 55 ألف نملة. ويُشار إلى أن مطعمه "أتيكا" قد احتل المرتبة 20 ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً للعام 2018.

ويستخدم شوري النمل الأسود المطحون عند صنع حلوى "اللامينغتون" التي يُفضلها الأستراليون، وهي كعكة تقليدية مكونة من الشوكولاتة، وتُغطيها رقائق جوز الهند.

ويُقدم الشيف النيوزيلندي بوظة "اللامينغتون" أيضاً، وهي مغطاة بالنمل الأسود الأسترالي، وجوز الهند، كما أنها مكونة من الشوكولاتة المصنوعة يدوياً في غابات دينتري بكوينزلاند.

وسيتمكن الأشخاص من تذوق هذا الطبق في بافليون "لكزس ديزاين"، الذي يُعرف باسم "يوتوبيا". ويُذكر، أنه سيكون الأكبر من حيث المساحة، في منطقة "Birdcage"، هذا العام.

وبعيداً عن النمل المطحون، سيقدم الشيف الأسترالي، شون كويد، طبق حلوى يتألف من فطر الـ "شيتاكي" وبذور الكمأة.

وفي منطقة "Birdcage"، عرضت الشركة الفرنسية، "ميزون مام"، أول زجاجة شامبانيا كانت قد خُصصت لرواد الفضاء والمسافرين. ففي الوقت الذي يصبح فيه السفر إلى الفضاء جزءاً من السياحة الفاخرة، سيكون شراب "مام غراند كوردون ستيلار"، هو المفضل بالنسبة إليهم.

وإذا كنت تتساءل عن هذه الزجاجة، فهي عالية التقنية، إذ تستخدم غاز الشامبانيا لإطلاق السائل في الهواء، الذي يتحول فيما بعد إلى رغوة. وأوضحت الشركة أنه بمجرد دخول مشروب الشمبانيا إلى الفم، يتحول من رغوة إلى سائل.

وقال المشرف على صنع الشامبانيا، ديبار ماريوتي، إنه "شعور مدهش للغاية." وأضاف "بسبب انعدام الجاذبية، يغطي السائل فم الشخص على الفور، مما يعزز من حاسة التذوق."