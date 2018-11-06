شقراء تقود سيارتها في "سكي دبي" والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تخيلت نفسك تقود سيارتك وسط أول منتجع تزلج داخلي في دبي؟ قد تظن أنه من غير الممكن القيام بهذا الأمر.. ولكن، لم يكن الأمر مستحيلاً بالنسبة للمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسترالية ألكسندرا ماري هيرشي.

وبعد مرور عام من تحضيرات هيرشي لهذه التجربة، استطاعت أخيراً قيادة سيارة على الثلج في "سكي دبي". ولم تكن هيرشي بمفردها، إذ رافقها المتزلج الإماراتي، حسن الفردان، في هذه التجربة.

وسحبت هيرشي معها الفردان لقمة منحدر "سكي دبي"، ومن ثم قادت به إلى الأسفل. وقام الثنائي باستعراضات مختلفة، كسباقهما وسط الثلج، بالإضافة إلى قفز المتزلج الإماراتي فوق سيارة هيرشي.

وقبل اتجاه الثنائي إلى "سكي دبي"، أجرت هيرشي والفردان تجربة مماثلة لها، ولكن في صحراء دبي. إذ قادت مؤثرة التواصل الاجتماعي على الرمال وكانت قد سحبت وراءها المتزلج الإماراتي.

وتُعرف هيرشي بقيادتها للسيارات السريعة والفارهة، إذ يُتابعها على موقع "انستغرام" أكثر من مليون شخص، فضلاً عن اشتراك حوالي 300 ألف شخص على قناتها في "اليوتيوب".