من البوليوود إلى الهيب هوب.. هذه أبرز 5 رقصات في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند الحديث عن الأفلام الهندية، قد يخطر في بالك للوهلة الأولى الرقص العفوي والدرامي، وهذا يؤكد للمشاهد أن الرقص في الهند، وبدون أي شك، هو من أحد الرموز العظيمة في البلاد.

وأوضح مصمم الرقص في بوليوود، شياماك دافار، لـ CNN أن حياة الهنود تتمحور حول الرقص، إذ قال: "المهرجانات الدينية، حفلات الزفاف، حتى في الشوارع.. الجميع يرقص، ويحتفل، ويعيش حياته من خلال الغناء والرقص".

وبالنسبة إلى دافار، فإن "الهند تمثل الاحتفال بهويتنا. نحن الأغنية، نحن الرقص، نحن الثقافة والتماسك، كما أننا نرقص بأشكال مختلفة للنمو والتطور".

فما هي إذاً أبرز 5 رقصات في الهند؟

ويتمتع رقص الـ "Bharatanatyam" بمكانة عالمية كونه من أحد الفنون المسرحية الشهيرة في الهند. إذ تعود جذوره إلى المعابد الهندوسية في ولاية "تاميل نادو"، جنوب شرق الهند.

وأوضحت راقصة الـ "Bharatanatyam"، داكشينا فيانياناثان، لـ CNN أن جميع أشكال الرقص الكلاسيكي الهندي هو عبارة عن فن التعبير عن النفس، مضيفة: "يتحرك كل جزء من أجسادنا حينما يريد التعبير عن شيء ما، يجب أن يتحدث جسدك".

وبالنسبة إلى رقص "Sufi Kathak"، فظهر في العام 400 قبل الميلاد بشمال الهند، وهو شكل من أشكال الرقص الكلاسيكي الهندي. وكان قد تطور هذا النوع من الرقص ليتناسب مع أذواق محكمة المغول.

ويعد رقص "Bhangra" من الرقصات الشعبية المفعمة بالحيوية في ولاية "بنجاب"، إذ تتميز بكونها واحدة من أكثر الرقصات فرحاً في البلاد. وإذا كنت تتساءل عن أصول هذه الرقصة، فكانت قد ظهرت لتكريم موسم الحصاد، كما يؤديها الأشخاص اليوم بشكل متكرر في حفلات الزفاف في الهند.

ورغم ظهور رقص "الهيب هوب" في أوائل السبعينيات بالولايات المتحدة، إلا أنه أصبح منذ ذلك الحين شائعاً في جميع أنحاء العالم، خاصة في الهند.

ومن غير الممكن مناقشة الرقص المعاصر في البلاد دون التطرق إلى رقص بوليوود. وأضح دافيار أنه بمثابة مزيج من أنواع الرقص الشعبي، والعالمي، والهندي، فضلاً عن الرقص الشعبي.