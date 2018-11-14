ما هي أفضل خطوط الطيران في العالم للعام 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حاولت إحدى شركات الطيران بذل مجهود كبير لتُثبت بأنها الأفضل خلال الأشهر الـ12 الماضية، ويبدو أن الأمر نجح.

وتوجت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، التي أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول أطول خدمة نقل مسافرين غير مسبوقة في العالم، من سنغافورة إلى نيويورك، عامها الجديد بنجاح.

وقد تفوقت الخطوط الجوية السنغافورية على شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية التي احتلت صدارة القائمة لخمس سنوات متتالية، بجائزة أفضل خطوط طيران للعام 2018، في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تقيمه شركة " AirlineRatings" للسلامة والجودة، ومقرها في أستراليا.

وتحتفي الجوائز بشركات الطيران التي تتميز بأكثر الأجنحة فخامة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المقاعد الاقتصادية الأكثر روعة، والمقصورات الأكثر رحابة، وأذواق الطهي.

ويقول جيفري توماس، رئيس تحرير "إيرلاين رايتنيغ" جيفري توماس: "لمدى سنوات، كانت الخطوط الجوية السنغافورية، هي المعيار الذهبي، وقد عادت الآن إلى أفضل مستوياتها، في ابتكارات الركاب، وطرازات الطائرات الحديثة."

وصُنفت شركات الطيران اعتماداً على 12 معياراً أساسياً: عمر الأسطول، ومراجعات المسافرين، والربحية، وتقييمات الاستثمار، وعلاقات الموظفين، وعروض المنتجات.

وفيما يلي أفضل 10 شركات طيران بحسب "إيرلاينز رايتينغ" للعام 2018