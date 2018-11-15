ما رأيك بالتزلج أسفل سطح هذا الفندق السويسري الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تظن أن شخصية جيمس بوند الخيالية هي فقط من تستطيع التزلج أسفل سطح الفندق.. ولكن ما رأيك إذا كان بإمكانك القيام بذلك أيضاً، عندما يفتتح فندق "des Horlogers" أبوابه؟

ومن المتوقع، أن يفتتح هذا الفندق في العام 2020، إذ سيتيح للضيوف فرصة التزلج أسفل سطحه على مسارات مخصصة، دون أن يسبب أي مخاطر على حياة الأشخاص.

وجاء تصميم الفندق من قبل شركة الهندسة المعمارية "Bjarke Ingels Group"، التي حرصت على دمج الجزء العلوي من الفندق مع المناطق الثلجية المحيطة، في غرب سويسرا.

وقال الشريك في إدارة "Bjarke Ingels Group"، دانييل سوندلين، لـCNN إن "سطح الفندق متعدد الأغراض يرمز إلى التواصل، إذ يهدف إلى توثيق العلاقات بين السكان المحليين والضيوف".

وإلى جانب الغرف، سيتضمن الفندق مطعمين، وبار، بالإضافة إلى منتجع صحي، ومركز مؤتمرات. ويُشار إلى أن "des Horlogers" تابع لصانع الساعات السويسرية، أوديمار بيغيه، الذي أراد أن يبدو الفندق كمنزل أكثر من مجرد فندق تقليدي.

وجميع غرف الفندق متصلة من خلال ممر مائل، كان قد صمم لتقليد مسار التزلج. فيبقى السؤال، كيف يمكن التزلج أسفل سطح الفندق؟

وأوضح سوندلين أنه "في فصل الشتاء، سيتمكن الأشخاص من الوصول إلى سطح الفندق مباشرة من خلال ممرات غرف نومه. كما ستتواجد مساحة مخصصة لتبديل الملابس وارتداء الزلاجات، ومن ثم يخرج الضيوف للتزلج على المنحدر وفي الطبيعة".

وأضاف أن "التزلج مباشرة من غرفة الفندق إلى الطبيعة هو طريقة رائعة ومثيرة لاستكشاف المناطق المحيطة بك". ومن ناحية أخرى، استدرك سوندلين قائلاً إنه "سيعطي السكان المحليين فرصة الوصول إلى الفندق مباشرة".