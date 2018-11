من هي المرأة الإيرانية الملقبة بـ"المرأة العنكبوت"؟

View this post on Instagram

صعود مرحله مقدماتی من در مسابقات قهرمانی جهان فرانسه (پاریس) با ثبت زمان 9.91 ثانیه. 29 صدم فاصله تا آخرین نفر فینالیست و تایم 8 صدم بهتر از مسابقه قبلی ام در ایتالیا . باید بهتر می بودم ... تبریک میگم به آقای رضا علیپور برای پیروزی با اقتدار و کسب مدال نقره این رقابت ها در بخش مردان Qualification round (women speed ) in 2016 Paris World championship. My record was a little better than last comp in Italy . I could be better than this ,my training was not enough this year and I tried to do my best with motivation.I guess it was not bad ... Congrats to Reza for getting Silver medal for my country . #inshot #paris#worldchampionship#2016#bercy#girls#women#athlete#speed#climbing#summer#blur#indoor#climbing#salewa#salewatights#mahestan_sport#spider#love#competing#quali#davino#petzl#harness#lasportivashoes#python#climbingshoes #فرناز_اسماعیل_زاده#قهرمانی#جهان#فرانسه