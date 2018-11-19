دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرف الشيف التركي، نصرت غوكشيه، والمعروف بـ "حبيب الملح"، بحركاته المسرحية عند تقطيع اللحوم، وخاصة رش الملح.

وفي مطعم "نصرت ستيك هاوس" بمدينة دبي، استعرض "حبيب الملح" مؤخراً مهارات تقطيعه للحوم أمام نجم كرة القدم، ليونيل ميسي، والذي حضر برفقة زوجته، أنتونيلا روكزو.

وشارك نصرت مقطع فيديو للنجم ميسي عبر حسابه الرسمي، إذ كتب الشيف التركي أنه رغم حالته المادية السيئة في العام 2007، إلا أنه لطالما أراد السفر إلى الأرجنتين لتحسين مهاراته في الطبخ، حتى استطاع أخيراً تحقيق حلمه. واليوم، في العام 2018، استطاع نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، زيارته في مطعمه.

ولم يكن ميسي نجم كرة القدم الوحيد الذي استضافه الشيف التركي، إذ نشر بول بوغبا عبر حسابه على موقع انستغرام، مقطع فيديو لنصرت وهو يقطع طبق اللحم على طريقته الخاصة. ولم يكتف بوغبا بذلك فحسب، وإنما قلد حركته الشهيرة أثناء رش الملح.

ويتابع الشيف "حبيب الملح" أكثر من 17 مليون شخص عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". ومن الجدير بالذكر أن حركته في رش الملح كانت شهيرة لدرجة أن العديد من الأشخاص باتوا يقلدونها في مقاطع فيديو مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُشار إلى أن مطعم الشيف التركي تمكن من استقطاب العديد من الشخصيات الشهيرة في دبي، منهم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو.