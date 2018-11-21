بحجم 12 ملعباً لكرة القدم.. دبي تشيد أكبر مول رياضي في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تستسلم مدينة دبي حينما تكون في سباق مع تحطيم الأرقام القياسية، ففيها تجد الأطول، والأندر، والأغلى. وها هي اليوم.. تعمل على تشييد أكبر مول رياضي في العالم، بمساحة إجمالية تعادل 12 ملعباً لكرة قدم.

ورفعت شركة "فيفا سيتي" بدبي، الستار عن خطتها لتطوير مشروع "سبورت سوسايتي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "وام".

ومن المقرر، افتتاح المشروع في العام 2020، إذ قال رئيس التصميم في الشركة، إدجار بوف، "يحمل المشروع مفاجآت كبيرة، سواء في التصميم أو النشاطات المختلفة، مع صياغة تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين التسوق، والترفيه، والرياضة".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح بوف أن فكرة المشروع تأتي ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة. وبالتالي سيكون المول الرياضي "سبورت سوسايتي" بمثابة وجهة لترجمة مفهوم التحدي، وتحفيز جميع السكان على ممارسة الرياضة على مدى 30 يوماً، ولمدة 30 دقيقة.

وسيتميز الطابق الأرضي من المول بكونه الأكثر أهمية وحيوية، إذ سيستضيف وينظم مختلف الأحداث الرياضية. وبالنسبة إلى الطابقين الآخرين، فسيشملان أبرز الماركات العالمية الرياضية، بالإضافة إلى وجود سلسلة من المطاعم والمقاهي، التي تقدم الأغذية والمشروبات العضوية.

وإذا كنت من محبي البطولات الرياضية العالمية، فبإمكانك متابعتها على أحد أكبر شاشات العرض، في "سبورت سوسايتي".