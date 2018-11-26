77 امرأة في شرطة دبي.. يسحبن طائرة بوينغ ويدخلن موسوعة "غينيس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما حرصت مدينة دبي على تشجيع مواطنيها بالاشتراك في العديد من التحديات البدنية المتنوعة، ولتبرهن أنه ليس هناك من مستحيل، شاركت نساء شرطة دبي في تحدي فريد من نوعه، إذ كسرن بذلك الرقم القياسي في موسوعة "غينيس".

وضمن مشاركة الشرطة في تحدي دبي للياقة، نجحت 77 امرأة في شرطة دبي بسحب طائرة تابعة لطيران الإمارات، من طراز بوينغ "ER300-777".

وأوضحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن القواعد الإرشادية تنص على مشاركة مائة شخص كحد أقصى، ولكن، شرطة دبي اعتمدت على 77 امرأة فقط. وبدورهن، تمكنت نساء شرطة دبي من سحب طائرة تزن أكثر من 240 طناً، لمسافة تزيد عن المائة متر.

وأوضح اللواء عبد الله خليفة المري بحسب ما ذكر حساب شرطة دبي الرسمي عبر موقع "فيسبوك" أن "تحدي دبي للياقة ساهم في رفع ثقافة الرياضة وعدد الممارسين في مجتمع دولة الإمارات، مما خلق أنشطة رياضية ممتعة بأساليب مبتكرة، في مواقع كانت تشهد كل يوم تحدياً جديداً".

وأضاف المري أن دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية يعد إنجازاً جديداً، كان قد أُضيف إلى قائمة الإنجازات المتعددة لشرطة دبي على مستوى العالم.

ويُشار، إلى أن تحدي دبي للياقة هو بمثابة خطوة في مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. ويُذكر، أنه أُطلق في نسخته الثانية، بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول و24 نوفمبر/ تشرين الثاني، برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.