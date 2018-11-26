هل تريد استعادة شرارة الحب؟ هذه غرف النوم الأكثر إثارة في العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --يجب على غرف النوم المغرية أن تشرك جميع الحواس.. هذا ما يعتقده جيمس وتمارا لوهان مؤسسا علامة الفنادق التجارية، "مستر أند ميسز سميث".
بالنسبة لغالبيتنا، قد نواجه نقصاً في الرومانسية في حياتنا اليومية. بين ضغوط العمل، ورحلات المدارس، وانشغالنا بهواتفنا، غالباً ما يكون من الصعب العثور بعض الوقت الخاص لقضائه مع شركائنا على انفراد.
ولكن، قد يساعد كتاب جديد نشرته سلسلة فنادق "مستر أند ميسز سميث"، على استعادة بريق الحب الضائع هذا. ونُشر كتاب "غرف النوم الأكثر إثارة في العالم"، مؤخراً بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس سلسلة الفنادق.
ويضم الكتاب 35 جناحاً فندقياً جذاباً من جميع أنحاء العالم، من أجنحة ريفية في وسط الصحراء، إلى أخرى عصرية وسط ناطحات سحاب شاهقة، ومدن مزدحمة. ولكن، جميع الغرف المدرجة في الكتاب، تشترك بميزة واحدة، "فجميعها تتمتع برومانسية مختلفة"، بحسب شرح الكتاب.
تعرّفوا إلى بعض أكثر غرف العالم إثارة، في معرض الصور أعلاه: