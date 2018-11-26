هل تريد استعادة شرارة الحب؟ هذه غرف النوم الأكثر إثارة في العالم

يتضمن جناح ووتر ريتريت غرفة نوم واحدة مطلة على مسبح وشرفة، وانزلاقية مائية حقيقية تأخذ النزلاء مباشرة من سطح الغرفة إلى وسط أمواج البحر.

يعتبر هذا الفندق جزءاً مهماً من فضيحة بروفومو الجنسية التي هزت بريطانيا في ستينيات القرن الماضي. ولكن، لا يزال فندق كليفدين خياراً ممتازاً للمغامرات الرومانسية المثيرة.

هناك جناح واحد فقط في هذا الفندق، يملكه صانع العطور نيكولاس ماليلفيل وزوجته المصممة فرانشيسكا بوناتا. ويتميز هذا الجناح بسقوف عالية، وبلاط مكسيكي، وستائر مخملية، وشرفة تطل على ساحة حديقة استوائية خاصة.

كلمة إيت هيم في السويدية تعني في المنزل، ولا شك بأن هذا الفندق يبعث شعور المنازل، بأقمشته الصفراء المشمسة، وثرياته العتيقة، وأسرته الفاخرة ذو الأربعة أعمدة، لا شك بأنه سيغري الضيوف برغبة البقاء هنا دائماً.

يقع جناح لكجري فيو على تلة خضراء، ويتميز بتصميم مريح وخشبي، وإطلالات بانورامية على ريف توسكانا.

يعتبر هذا الفندق المثالي لن يعشق مشهد أفق السماء الخلّاب العصري. وتتميز الأجنحة بتصميمها الرخامي الداخلي، فضلاً عن حوض الاستحمام الأبيض الواسع وسط الغرفة.

يمكن لنزلاء هذا الجناح الاستمتاع بمساحات الأرض الواسعة الخضراء، أثناء الاستجمام بحوص استحمام بيضاوي يطل على مناظر طبيعية خلّابة؟ هل هناك شيء أكثر رومانسية من هذا؟

يتضمن جناح ووتر ريتريت غرفة نوم واحدة مطلة على مسبح وشرفة، وانزلاقية مائية حقيقية تأخذ النزلاء مباشرة من سطح الغرفة إلى وسط أمواج البحر.

يعتبر هذا الفندق جزءاً مهماً من فضيحة بروفومو الجنسية التي هزت بريطانيا في ستينيات القرن الماضي. ولكن، لا يزال فندق كليفدين خياراً ممتازاً للمغامرات الرومانسية المثيرة.

هناك جناح واحد فقط في هذا الفندق، يملكه صانع العطور نيكولاس ماليلفيل وزوجته المصممة فرانشيسكا بوناتا. ويتميز هذا الجناح بسقوف عالية، وبلاط مكسيكي، وستائر مخملية، وشرفة تطل على ساحة حديقة استوائية خاصة.

كلمة إيت هيم في السويدية تعني في المنزل، ولا شك بأن هذا الفندق يبعث شعور المنازل، بأقمشته الصفراء المشمسة، وثرياته العتيقة، وأسرته الفاخرة ذو الأربعة أعمدة، لا شك بأنه سيغري الضيوف برغبة البقاء هنا دائماً.

يقع جناح لكجري فيو على تلة خضراء، ويتميز بتصميم مريح وخشبي، وإطلالات بانورامية على ريف توسكانا.

يعتبر هذا الفندق المثالي لن يعشق مشهد أفق السماء الخلّاب العصري. وتتميز الأجنحة بتصميمها الرخامي الداخلي، فضلاً عن حوض الاستحمام الأبيض الواسع وسط الغرفة.

يمكن لنزلاء هذا الجناح الاستمتاع بمساحات الأرض الواسعة الخضراء، أثناء الاستجمام بحوص استحمام بيضاوي يطل على مناظر طبيعية خلّابة؟ هل هناك شيء أكثر رومانسية من هذا؟

يتضمن جناح ووتر ريتريت غرفة نوم واحدة مطلة على مسبح وشرفة، وانزلاقية مائية حقيقية تأخذ النزلاء مباشرة من سطح الغرفة إلى وسط أمواج البحر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --يجب على غرف النوم المغرية أن تشرك جميع الحواس.. هذا ما يعتقده جيمس وتمارا لوهان مؤسسا علامة الفنادق التجارية، "مستر أند ميسز سميث".

بالنسبة لغالبيتنا، قد نواجه نقصاً في الرومانسية في حياتنا اليومية. بين ضغوط العمل، ورحلات المدارس، وانشغالنا بهواتفنا، غالباً ما يكون من الصعب العثور بعض الوقت الخاص لقضائه مع شركائنا على انفراد.

ولكن، قد يساعد كتاب جديد نشرته سلسلة فنادق "مستر أند ميسز سميث"، على استعادة بريق الحب الضائع هذا. ونُشر كتاب "غرف النوم الأكثر إثارة في العالم"، مؤخراً بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس سلسلة الفنادق.

ويضم الكتاب 35 جناحاً فندقياً جذاباً من جميع أنحاء العالم، من أجنحة ريفية في وسط الصحراء، إلى أخرى عصرية وسط ناطحات سحاب شاهقة، ومدن مزدحمة. ولكن، جميع الغرف المدرجة في الكتاب، تشترك بميزة واحدة، "فجميعها تتمتع برومانسية مختلفة"، بحسب شرح الكتاب.

تعرّفوا إلى بعض أكثر غرف العالم إثارة، في معرض الصور أعلاه: