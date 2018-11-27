في دبي.. كيف تبدو الحديقة الذكية الأولى من نوعها في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا تكتف دبي بناطحات سحابها فحسب، وإنما تسعى أيضاً إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حتى تحتل الصدارة في أعمالها.. فبعيداً عن السيارات والأشجار الذكية التي تجدها في المدينة، ما الجديد الذي تقدمه حديقة "الممزر"، لتصبح الحديقة الذكية الأولى من نوعها في العالم؟

وأشار موقع بلدية دبي الرسمي إلى الخدمات المبتكرة التي تشملها الحديقة، إذ تتضمن خدمة "السوار الذكي"، وهي عبارة عن ساعة تُتيح لأولياء الأمور فرصة تعقب تحركات أطفالهم، من خلال هواتفهم الذكية، والتواصل معهم عند الحاجة.

وتعمل خدمة "الواحة الذكية" على تحويل رطوبة الجو إلى مياه عذبة صالحة للشرب، يصل معدل إنتاجها إلى 90 لتر من المياه يومياً.

وتشمل الحديقة أيضاً خدمة "الإنقاذ الذكي"، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار، تهدف إلى إنقاذ مرتادي البحر من الغرق. وإذا كنت تتساءل عن آلية عمل هذه الطائرة، فهي تحلق إلى مكان الغريق، وترمي له معدات الإنقاذ. وإلى حين وصول الجهات المختصة، ترشد الطائرة الغريق صوتياً حول ما يجب عليه فعله.

وبالنسبة إلى تقنية "المسح الذكي"، فهي تستخدم لإنشاء قاعدة بيانات للحديقة، بهدف استخراج المؤشرات الحيوية والاستفادة منها، مثل تصنيف النباتات والكشف عن أمراض الأشجار، ونسب الانبعاثات الكربونية.

وبحسب موقع بلدية دبي، تتعدد الخدمات المبتكرة في "الممزر"، لتشمل "تطبيق ذكي خاص بالحديقة"، وميزة "الطلاء الذكي للمسرح". بالإضافة إلى خدمة "المرافق الذكية"، التي تتضمن كراسي تعمل بالطاقة الشمسية، مما يسمح للزوار أيضاً شحن أجهزتهم الإلكترونية