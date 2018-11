تحت شعار "اكسر حدودك".. ماذا يفعل أعضاء هذا النادي في الطبيعة؟

View this post on Instagram

...اعلان عن رحلة الى اعلى قمة في شمال افريقيا والوطن العربي... . اذا كنت ترغب بالانضمام لفريق #نادي_قمم في مغامرتهم الجديدة الى #قمة #توبقال من ٢-٧ فبراير ٢٠١٧.. قم بإرسال طلبك الى بريد النادي info@Qimmam.com وسوف يتم إرسال لك دعوة لحضور الاجتماع الخاص بهذه الرحلة والذي سوف يقام في يوم ٩ نوفمبر الحالي في جدة ويتم الإجابة عن جميع الاستفسارات ومتطلبات الالتحاق بهذه المغامرة.. سارع بالاشتراك المقاعد محدودة. . . If you are interested in joining Qimmam’s new adventure to Mount Toubkal, Morocco in Feb 2017, please email us on info@qimmam.com. We will be meeting all participants next Wednesday November 9, 2017 in Jeddah. Sign up soon because we have limited spots. . #نادي_قمم الى اعلى قمة في شمال افريقيا والوطن العربي #قمة_جبل_توبقال #قمم_الى_توبقال #توبقال2017 . . #Hiking #trekking #Morocco #Toubkal #saudi #suuntohike . #اكسر_حدودك #break_your_limits . . #تسلق #صعود #قمم #سياحة #المغرب #السعودية #جدة #مغامرة #توبقال #فريق_قمم #قمم_الى_توبقال #رياضة #طبيعة #قيادة #تغيير ..