تحت شعار "اكسر حدودك".. ماذا يفعل أعضاء هذا النادي في الطبيعة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قصص مليئة بالتحديات وصور تروي إنجازات الأشخاص في مختلف النشاطات.. هكذا تمكن سبعة أصدقاء، جمعهم شغف المغامرة، من استقطاب هواة الرياضة في نادي "قمم" للمغامرات.
وبعد أن توجه العديد من الأشخاص إلى الطبيعة وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق خلال الأعوام الماضية، لاحظ مؤسسو النادي أن نسبة الوعي حول متطلبات هذا النوع من الرياضة منخفضة جداً. ولهذا السبب، تأسس النادي حتى يكون بمثابة منصة لجمع الرياضيين وحثهم على اتباع الأسس الصحيحة.
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رغم حالة الطقس الصعبة و اجواء باردة و بعد رحلة الى القمة دامت اكثر من ١٢ ساعة .. تمكن معظم أعضاء الفريق الوصول للقمة ولله الحمد .. #نادي_قمم الى اعلى قمة في شمال افريقيا والوطن العربي #قمة_جبل_توبقال #قمم_الى_توبقال #توبقال٢٠١٨ . . #Hiking #trekking #Morocco #Toubkal #saudi #suuntohike #livewild #wildguanabana #qimmampeeps #qimmamclub . #اكسر_حدودك #break_your_limits . .@livewild #تسلق #صعود #قمم #سياحة #المغرب #السعودية #جدة #مغامرة #توبقال #فريق_قمم #قمم_الى_توبقال #رياضة #طبيعة #قيادة #تغيير ..
ويتألف شعار النادي من ثلاثة ألوان، ترمز إلى الماء، والنار، والسماء، فضلاً عن إضافة شكل أعلى قمة في العالم، وهي قمة جبل إفرست. ورغم أن "قمم" هي الترجمة الحرفية لـ "Summits"، إلا أنها تعني وصول الشخص إلى أعلى هدف يمكنه تحقيقه، وليس بالضرورة أن تكون الجبال هي المقصد.
وأشار الشريك المؤسس لنادي "قمم" للمغامرات، أحمد باقادر، أن "الرياضة ذات بعد يتعدى الجانب العضلي، وذلك لما يكتسبه الشخص من مهارات سلوكية وإدارية وشخصية، فهي باختصار مدرسة للحياة". واستدرك أن ممارسة الرياضة في الطبيعة تُعيد الإنسان إلى الحياة البسيطة التي ينتمي إليها في الأساس.
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.من إنجازات #نادي_قمم_للمغامرة لهذا العام الوصول لاعلى قمة في سلطنة عمان، الكابتن احمد احدد مؤسسي النادي يصل الى اعلى قمة جبل شمس . . #اكسر_حدودك . #break_your_limits . . #Hiking #trekking #mountains #saudi #jeddah #qimmamclub #gears #funtime #rockclimbing #climbing . . #تسلق #نادي_قمم #نادي_قمم_للمغامرة #سياحة #رياضة #السعودية #جدة #مغامرة #جبال #موسم_التخييم #جبل_شمس #طبيعة #قيادة #عمان_oman #2017achievements #نشاط
ويستقبل النادي أي شخص يرغب في الانتماء لهذه "الأسرة" والتحول إلى جزء من كيانها. وبالنسبة إلى نشاطات "قمم"، فهي تشمل تسلق الجبال، والمشي في أماكن وعرة ورملية، بالإضافة إلى النزول على الحبال، وغيرها من المغامرات. وباعتبار أن التخطيط هو من أهم عوامل النجاح لأي رحلة، يقوم النادي بترتيبات كثيرة، سواء من ناحية الطقس، أو المشي، أو الأكل.
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مشجعي #نادي_قمم حول العالم .. هذه المرة من ولاية يوتا الامريكية و الصورة لعائلة سعودية قررت ان تزاول بعض الأنشطة والرياضات الجبلية وان تشاركنا عشقها للثلوج والانشطة الخلوية والجبلية . . #اكسر_حدودك #break_your_limits .#hiking #hikingadventures #hikingtrail #hiker #hikingday #montain #montains #mountaintop #sport #saudi_arabia #middle_east #backpacking #mountaineering #outdooractivities #تسلق #صعود #قمم #سياحة #السعودية #جدة #مغامرة #فريق_قمم #رياضة #طبيعة #قيادة #تغيير #تامل . .
"اكسر حدودك".. هذه الرسالة الأساسية التي يحملها النادي في رحلاته، إذ أوضح باقادر: "نحن نؤمن بأن جميع أفراد المجتمع يمكنهم ممارسة الرياضة، ولكن المطلوب فقط هو كسر حاجز الخوف والكسل".
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...اعلان عن رحلة الى اعلى قمة في شمال افريقيا والوطن العربي... . اذا كنت ترغب بالانضمام لفريق #نادي_قمم في مغامرتهم الجديدة الى #قمة #توبقال من ٢-٧ فبراير ٢٠١٧.. قم بإرسال طلبك الى بريد النادي info@Qimmam.com وسوف يتم إرسال لك دعوة لحضور الاجتماع الخاص بهذه الرحلة والذي سوف يقام في يوم ٩ نوفمبر الحالي في جدة ويتم الإجابة عن جميع الاستفسارات ومتطلبات الالتحاق بهذه المغامرة.. سارع بالاشتراك المقاعد محدودة. . . If you are interested in joining Qimmam’s new adventure to Mount Toubkal, Morocco in Feb 2017, please email us on info@qimmam.com. We will be meeting all participants next Wednesday November 9, 2017 in Jeddah. Sign up soon because we have limited spots. . #نادي_قمم الى اعلى قمة في شمال افريقيا والوطن العربي #قمة_جبل_توبقال #قمم_الى_توبقال #توبقال2017 . . #Hiking #trekking #Morocco #Toubkal #saudi #suuntohike . #اكسر_حدودك #break_your_limits . . #تسلق #صعود #قمم #سياحة #المغرب #السعودية #جدة #مغامرة #توبقال #فريق_قمم #قمم_الى_توبقال #رياضة #طبيعة #قيادة #تغيير ..
ولا تقتصر نشاطات "قمم" الرياضية على داخل حدود السعودية فحسب، وإنما على تنظيم رحلات في تنزانيا، والمغرب، وروسيا، ونيبال، بالإضافة إلى أوروبا، وتحديداً جبال الألب. ويحرص النادي على أخذ معايير السلامة بعين الاعتبار، فالكثير من أعضائه مرخص لهم من قبل جهات معتمدة، لإجراء الإسعافات الأولية.