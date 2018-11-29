الصين تبدأ ببناء أول قطار فائق السرعة تحت الماء بالعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طموحات السكك الحديدية عالية السرعة في الصين، لا تلتزم بحدود.

وأعطت بكين الضوء الأخضر لبناء أول قطار فائق السرعة تحت الماء في الصين.

وسيربط الخط بين مدينة نينغبو الساحلية جنوب شانغهاي وأرخبيل تشوشان الذي يقع قبالة الساحل الشرقي.

سيكون النفق المقترح تحت الماء جزءاً من خطة سكة حديد يونغتشو التي يبلغ طولها 77 كيلومتراً لتعزيز السياحة وإنشاء منطقة تنقل لمدة ساعتين داخل مقاطعة تشجيانغ.

وبعدما ذُكرت في خطة النقل الحكومية في العام 2005، فإن دراسة الجدوى لخطة سكة حديد يونغتشو تمت الموافقة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وضمن مسار السكة الحديدية البالغ طوله 77 كيلومتراً، سيتم بناء 70.92 كيلومتر من المسارات الجديدة، بما في ذلك قسم تحت البحر بطول 16.2 كيلومتراً.

عند الانتهاء، ستربط سكة حديد يونغتشو بمحطة نينغبو الشرقية ومحطة تشوشان (بايجوان) بواسطة القطارات فائقة السرعة التي تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وبينما تستغرق الرحلة الحالية حوالي 4.5 ساعة بالحافلة أو ساعتين ونصف بالسيارة، فإن القطار الجديد سينقل المسافرين من هانغتشو، عاصمة تشجيانغ إلى تشوشان فى غضون 80 دقيقة.

وخُططت سبعة محطات للطريق بأكمله، بما في ذلك أربع محطات جديدة وثلاث محطات أُعيد تطويرها.

بالإضافة إلى النفق تحت البحر، سيتم بناء جسر للسكك الحديدية لربط أجزاء من الأرخبيل.

وبسعر يبلغ 3.6 مليارات دولار، من المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل، وينتهي في العام 2025.