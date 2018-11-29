مطعم إيطالي في دبي يستقبل حبة كمأة بيضاء يبلغ سعرها 51 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مدينة عربية في وسط الصحراء.. تحوي أطول برج في العالم.. وتعشق تحطيم الأرقام القياسية.. هل عرفتم ما هي؟

حسناً، حسناً.. نعرف أنها ليست أحجية صعبة، فدبي تحرص دائماً على صنع اسم لنفسها في مقدمة الأرقام القياسية مهما كان الأمر.. وهذا ما فعلته أيضاً في أحدث رقم قياسي حطّمته مؤخراً: أكبر حبّة كمأة بيضاء طازجة تدخل البلاد.

وقد قام مطعم "روبيرتوز" الإيطالي الفاخر مؤخراً بشراء حبّة كمأة بيضاء يبلغ وزنها 1005 غرامات، أي 1.005 كيلوغرام.

وكانت قد اكتشفت كمأة "الترفاس" في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في تلال توسكانا الإيطالية، بعدما تتبع أثرها كلبان مدربان على إيجاد فطر الفقع النادر. ويعتبر نوع الكمأة هذا من بين أندر وأثمن الأنواع في العالم، إذ قُدرت قيمتها بحوالي 187 ألف درهم، أي حوالي 51 ألف دولار.

وقد قام المطعم الفاخر الذي يقع في منطقة مركز دبي المالي العالمي، باستخدام الكمأة طيلة شهر نوفمبر/تشرين الثاني في بعض الأطباق ضمن قائمة الطعام، من بينها طبق جبن البوراتا الذي استخدم غراماً واحداً من الكمأة النادرة، وطبق السباغيتي تشيتارا الذي استخدم في صنعه غرامين من الكمأة.