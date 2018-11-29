مدينة العلا الأثرية.. هل ستصبح وجهة رياضية لعشاق المغامرات بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرفت مدينة العلا بكونها ملتقى للسياح دون منازع، خاصة أنها تتميز بآثارها وجبالها. وإذا كنت من هواة المغامرات، لربما تخيلت نفسك تتسلق قمم هذه المدينة في يوم من الأيام. فماذا سيكون شعورك إذا تحول هذا الحُلم إلى حقيقة؟

ولا تعد مدينة العلا وجهة للسياحة الثقافية فحسب، وإنما تضاريسها تؤهلها لأن تكون وجهة للسياحة الرياضية والترفيهية. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد بدأت في "تطوير رياضة تسلق الصخور، وذلك من خلال تحديد وتطوير مجموعة من المسارات المختارة في أنحاء متفرقة".

وبمشاركة الاتحاد السعودي للتسلق، ستعمل الهيئة الملكية للمحافظة على تطوير مسارات التسلق، بهدف تسجيل العلا كوجهة سياحية تتميز بمقومات مختلفة، مثل ممارسة المغامرات والتعرف إلى المواقع التاريخية الأثرية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت المديرة العامة للاتحاد السعودي للتسلق، ياسمين القحطاني، إن " الجميع بإمكانه ممارسة رياضة تسلق الصخور، وذلك دون التقيد بسن معين أو مستوى الخبرة. وبالنسبة إلى المسارات التي سيقوم الاتحاد بتطويرها، فهي تُتيح الفرصة للمغامرين من جميع الفئات العمرية".

وأوضحت القحطاني: " أجمل شعور يمكن وصفه هو الشعور بالإنجاز الذي يغمرك عند وصولك إلى القمة، وهو شعور لا مثيل له؛ كما أن المنظر الذي ستراه من أعلى القمة سيلهمك إلى أبعد درجة".