منها البساط السحري.. ما الذي تتميز به هذه السفينة السياحية المبتكرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عصر السفن السياحية الأكبر حجماً.. قد تتساءل ما الجديد الذي من الممكن ابتكاره، ولكن، يبدو أن مشغلي الرحلات البحرية في صدد ابتكار تصاميمٍ، تكسر قواعد الهندسة البحرية، لخلق شيء مختلف كلياً.

وقد تبدو سفينة "سيليبريتي إيدج" مجرد سفينة سياحية تقليدية، ولكن ستغير رأيك بالتأكيد حالما ترى تصميمها الداخلي غير العادي والمبتكر. وفي البداية، صُممت هذه السفينة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، مما أتاح للمهندسين فرصة التفكير خارج الصندوق.

ولطالما اعتمدت السفن السابقة على مبادئ البناء القديمة، ولكن استطاعت سفينة "سيليبريتي إيدج" أن تختلف عن جميعها من ناحية البناء والتصميم. فعلى سبيل المثال، توفر غرف أجنحتها إطلالات بانورامية رائعة على المحيط، خاصة أن جوانب السفينة تسمح بدخول نسبة كبيرة من الضوء.

وفي حديث الرئيسة التنفيذية لشركة "سيليبريتي كروزيز"، ليزا لوتوف بيرلو، مع CNN Travel، قالت "لم تكن نيتنا تصميم سفينة أكبر حجماً"، إذ حرص فريق عملها على استخدام التكنولوجيا بهدف استكشاف حدود جديدة.

وصُممت شرفات الغرف، التي يبلغ عددها 1467 شرفة، من قبل المصمم الداخلي الشهير، كيلي هوبن. وبضغطة واحدة، تتحول الشرفة إلى مساحة مستقلة.

ويُشار إلى أن التصميم الداخلي هو من قبل فريق التصميم في باريس، "Jouin Manku"، إذ يجمع بين الحداثة والإلهام من العصر الذهبي للسفر عبر المحيط الأطلسي. وأوضحت لوتوف بيرلو أن السفينة صُممت بأسلوب أنيق وفاخر، وقالت "دائماً ما أصف هذه السفن بكونها فنادق بوتيكية جميلة تُبحر حول العالم".

وتتميز هذه السفينة بكفاءتها في استخدام الطاقة، فضلاً عن وجود اثنين من أحواض المياه الساخنة، التي تشبه كؤوس كوكتيل "المارتيني". ومن الجدير بالذكر أنها محاطة بمنحوتات شبيهة بالأشجار. وبالنسبة إلى المنتجع الصحي، فهو مصمم من قبل شركة "Hoppen"، كما يمتد على مساحة تصل إلى 22 ألف قدم مربع.

وإذا راودك الفضول حول البساط السحري، فهو عبارة عن منصة برتقالية متحركة على جانب السفينة، وتنزلق صعوداً وهبوطاً. ونظراً إلى استخدام هذه المنصة 20 في المائة من الوقت فقط، تتغير وظيفتها بحيث يمكن أن تكون امتداداً للمسبح أو الجلوس لتناول الطعام.

ويُشار إلى أن تكلفة إنشاء هذه السفينة تبلغ حوالي مليار دولار. ومن المقرر إطلاق سفينة مشابهة، تُعرف باسم "سيليبريتي أبيكس"، في العام 2020.