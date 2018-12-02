ضباع تستمتع بحمام فاخر وفقاعات من الصابون

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عيد الميلاد قد يأتي مبكراً للحيوانات في حديقة حيوان مقاطعة ميلواكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الضباع، التي استمتعت برغوة الصابون في حمام فاخر من فقاعات الصابون.

ونشرت حديقة الحيوانات في ميلواكي بولاية ويسكونسن الأمريكية لقطات مصورة للضباع، خلال استمتاعها بحمام من الفقاعات، وأرفقتها بعبارة: "ليس في رسالتك اليومية إلى سانتا، ولكن هذا ضمن قائمة خاصة لحراس حديقة الحيوانات لتعزيز رفاهية الحيوانات".

ويمكن رؤية الحيوانات تسحب جذوع الأشجار من خلال الفقاعات وتغطيها بالرغوة البيضاء.