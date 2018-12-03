الخطوط السعودية تكشف عن طائرة سباق "فورمولا-إي-الدرعية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الخطوط السعودية عن طائرة (B777-300)، وهي إحدى طائرات أسطول "السعودية" الحديث والتي غُيّر مظهرها الخارجي وزُينت بشعار سباق السيارات العالمي "فورمولا-إي-الدرعية" لتواكب هذ الحدث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تمت جدولتها على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية لتجوب أنحاء العالم وتُعرّف بهذه المناسبة، والسباق الذي يعد أبرز سباقات السيارات في العالم، والذي سيُقام في المملكة بين 13 و15 ديسمبر/كانون الأول برعاية الخطوط السعودية.

وكانت الخطوط السعودية قد أبرمت اتفاقية في سبتمبر/أيلول الماضي مع " فورمولا إي " ترعى بموجبها بطولة فورمولا إي الدرعية لعشر سنوات، وسوف يُطلق اسم "السعودية" على الجولة الأولى للسباق في نقلة نوعية لرعاية المناسبات الرياضية عبر رعاية سباقات السيارات العالمية .

وتعد بطولة إيه بي بي فورمولا إي” والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في الشارع والأولى عالمياً للسيارات الكهربائية بالكامل ذات المقعد الواحد في رياضة السيارات، وتقام سباقاتها في عدد من أكبر المدن في العالم، مثل نيويورك وهونغ كونغ وباريس وروما، وانضمت الرياض عبر مدينة " الدرعية "المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي إلى المدن العالمية التي تستضيف هذا السباق الكبير .