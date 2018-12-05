دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قد يكون راودك منذ الصغر أحد الأحلام الكبيرة التي لطالما أردت تحقيقها، ولكن لم تسنح لك الفرصة لذلك، وظلت أمنيتك مجرد حلم من أحلام الطفولة.

ورغم أنها تبلغ من العمر 82 عاماً، إلا أن هذا لم يقف عائقاً أمام حُلمها. فبعد أن سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً مدينة دبي، قررت أن تحذف آخر تجربة من ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بها.

ولطالما شاهدت هيلديغارد إنغلمين، هواة القفز الحر بالمظلة وهم يحلقون في سماء دبي، وأرادت بدورها أن تخوض التجربة وتعيش هذه المغامرة.

ويبدو أن العزم والجرأة القوية هما بمثابة سلاح الشخص إذا أصّر على تحقيق رغباته.. وأخيراً، نجحت إنغلمين بالقفز من على متن الطائرة، لتستمتع بمنظر جزيرة النخلة، الذي وصفته بأنه "رائع حقاً".

في مقطع الفيديو أعلاه.. إليك مغامرة إنغلمين خلال قفزتها الحرة بالمظلة في دبي: