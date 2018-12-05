مصممان وراء أجمل الفنادق في العالم..من هما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حانة تريغونا الفسيفسائية في فندق "فور سيزونز كوالا لامبور".. ومطعم حديقة "بيبر مون" الإيطالي بطابعه السينمائي الأنيق في ميلانو.. ومنتجع "روزوود سانيا" الشاطئي في الصين.. ما العامل المشترك بين هذه الوجهات المختلفة؟

جميعها صممها مؤسسا شركة "AB Concept" المصمم الداخلي إد نج والمعماري تيرينس نجان!

وأسس الثنائي شركتهما منذ حوالي 20 عاماً، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، ليصنعا اليوم لأنفسهما اسماً في عالم تصميم أفخم الفنادق من حول العالم.

واحتفالاً بالعام الـ20 على تأسيس الشركة، قام الثنائي بتأليف كتاب جديد، من دار النشر "أسولين"، يتضمن أكبر مجموعة من أعمالهما الأيقونية، تحت عنوان: "AB Concept: رحلة ثقافية عبر الضوء، والشكل، والفضاء".

وفي مقابلة مع CNN، يقول نج إنه تعرف على نجان منذ عقدين من الزمن، عندما كان طالباً في هونغ كونغ، وتعرّفا على بعضهما البعض من خلال صديق مشترك، مضيفاً: "لاحظنا أننا نرى الكثير من الأشياء من المنظور ذاته، ونظرتنا للجماليات مشتركة".

ومنذ ذلك الحين، حرص الثنائي على بدء عملهما الخاص معاً، وافتتاح شركتهما، ليحول أسلوبهما التصميمي الفريد من نوعه، حانات ومطاعم وفنادق العالم إلى ما هي عليه اليوم، ابتداء من أشهر سلاسل الفنادق، مثل "فور سيزونز" و"شانغريلا"، وصولاً إلى أفخم مشاريع فنادق "البوتيك"، والمنازل الفاخرة الخاصة.

تعرّفوا أكثر إلى بعض أجمل تصاميمهما في معرض الصور أعلاه: