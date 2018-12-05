ست نصائح لـ"تتدلل" على متن رحلات الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لغالبيتنا، ليس هناك شيء أسوأ من مرحلة الطيران التي لا بد منها في أي إجازة أو رحلة ممتعة. طوابير كثيرة، ومقاعد مكتظة وصغيرة، وطعام سيء، وركّاب "يتصارعون" على مسند الذراع، وأطفال تبكي، وخزائن علوية ممتلئة لا تستقبل أمتعتك..

ولكن، هل تعلم أن مرحلة الطيران هذه، ذاتها التي تكرهها، هي في الحقيقة الجزء المفضل لشريحة صغيرة من مسافري العالم؟ كيف؟ حسناً، إليكم السر: هم ركّاب "النخبة" الذين يستمتعون برحلتهم على متن الدرجتين الأولى ورجال الأعمال!

ورغم أن الكثير من المسافرين غالباً ما يدفعون مبالغ طائلة بهدف حجز مقعد مريح في الدرجات "المدللة"، إلّا أن الكثير منهم أيضاً في الحقيقة وصلوا إلى مراحل متطورة في مخططات سفرهم، تسمح لهم بالحصول على ترقية في تذاكر الطائرة، وبالتالي عدم دفع مبالغ طائلة من أجل راحة سفرهم.

لا شك، بأنكم تتساءلون عن كيفية السفر على متن درجة متقدمة، دون دفع أي مبلغ إضافي. حسناً، الجواب بسيط حقاً: تجميع أميال السفر.

ويشرح الصحفي ومهووس السفر، جيف سايمون، أن تجميع الأميال بهدف الوصول إلى مستوى مرتفع في برنامج نقاط السفر قد يكلف بعض المال في البداية، إلّا أنه في نهاية اليوم يُعتبر الحل الأذكى والأفضل لهؤلاء المسافرين المهتمين بتأمين مقاعد مريحة في الدرجات المتقدمة على متن الرحلات الجوية في المدى الطويل.

وبرأي سايمون، فإن "تشغيل الأميال" هو الطريقة الأذكى والأسرع والأكثر أماناً لتحقيق رحلة مريحة في درجة رجال الأعمال. ولكن، ما هو "تشغيل الأميال"، وكيف يمكن للمسافرين المبتدئين اتباعه؟ نصائح سايمون التالية ستطلعكم على الأمر، وتساعدكم في الحصول على المعاملة الخاصة التي توفرها خطوط الطيران للمسافرين ضمن مستويات برامج نقاط السفر العالية:

تشغيل الأميال هي رحلة سريعة تُقام لخدمة غرض أساسي، هو الطيران وإنفاق مبالغ كافية للحصول على أميال كافية، من أجل التأهل للحصول على مستوى ركّاب "النخبة" في برنامج نقاط السفر بشركات الطيران.

هل ترغب الوصول إلى أعلى مستوى في برنامج السفر الخاص بشركة الطيران المفضلة لديك؟ إذا، عليك التأكد من عدد الأميال التي يجب أن تسافرها، والمبلغ الذي يجب أن تنفقه لتحقيق ذلك. ثم استعن بتقويم وحدد عدد الأميال والمبلغ المتبقي لتصل إلى تلك الدرجة الأعلى.

تذكر، هذه ليست إجازة ترفيهية. أنت تبحث عن أسرع مسار لتحقيق عدد الأميال المتبقية لديك لتصل إلى مستوى "النخبة" الأعلى. كن متقبلاً للوجهات التي يمكنك زيارتها في هذه المرحلة.

لمجرد أنك تحاول الحصول على المستوى الأعلى مع شركة طيران مخصصة تفضلها، فذلك لا يعني بالضرورة أنك بحاجة إلى السفر على متن تلك الخطوط فقط. تذكر أن العديد من شركات الطيران المختلفة، تتعامل مع برامج نقاط السفر ذاتها، وتسمح بتجميع النقاط عند الحجز مع شركات طيران أخرى.

إذا قمت بكل التعليمات السابقة بشكل صحيح، فعلى الأغلب أنك في هذه المرحلة ستكون جالساً في مقعد بدرجة رجال الأعمال. لذا، استمتع بالصعود المبكر على متن الطائرة، ووجبة الطعام اللذيذة، والمقعد المريح الذي ستحصل عليه في رحلتك المقبلة.

بعد أن تحصل على مستواك كراكب "نخبة" في الطائرة، ستحرص شركة الطيران على شعورك بالرضى، كونك من ركّابها المعتادين. حينها، ستتمتع بمقاعد أفضل، ومسارات رحلات أقصر، والأهم من كل ذلك، ترقيات لتذاكر سفرك مقابل مبالغ معقولة جداً، وفي بعض الأحيان مجاناً.