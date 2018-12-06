بين أبراجها الشاهقة.. ما تفاصيل نظام النقل المستقبلي في مدينة دبي؟

نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت مدينة دبي مركزاً لاختبار تقنيات النقل المستقبلية، فهي لا تعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية للتنقل، بل هي في صدد إنشاء شبكة خاصة تصل بين أبراج المدينة الشاهقة.

وتفقَّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نموذجين من وحدات النقل المعلقة.

وبحسب موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يستخدم نظام النقل المستقبلي كفاءة طاقة تقل بخمس مرات عن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى بُنية تحتية أقل بـ 10 مرات عن أنظمة النقل التقليدية.

وبعجلات فولاذية تتحرك على سكك معلقة.. يتميز النموذج الأول من وحدات دبي المعلقة "Unibike" بكونه صغير الحجم وخفيف الوزن، كما أنه يجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالي والمزايا الرياضية والترفيهية.

وتتراوح سعة كل وحدة نقل بين شخص واحد و 5 أشخاص، فضلاً عن وجود مساحة خاصة للتنقل الفردي. وفي سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، تنقل هذه الوحدة حوالي 20 ألف مسافر.

وبالنسبة إلى النموذج الثاني من وحدات دبي المعلقة "Unicar"، فهي مصممة لنقل الركاب لمسافة 200 كيلومتر. وتتراوح سعتها بين راكبين و 6 ركاب. وبينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومتر في الساعة، تُقدر الطاقة الاستيعابية بنحو 150 ألف راكب في الساعة.

ويُشار إلى أن الشيخ حمدان قد شاهد عرضاً عن جهود هيئة الطرق والمواصلات في تشغيل التاكسي الجوي، الذي بدأت تجربته في العام 2017. وأوضحت الهيئة أنه يتم العمل حالياً على تحديد المواصفات الفنية، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الشركات المصنعة للتاكسي، بناء على معايير أهمها السلامة والراحة.