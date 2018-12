بالصور.. متجر بحري عائم في وسط مياه البحر في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون تمارس رياضتك المفضلة وسط مياه دبي، ولكنك سرعان ما ستلاحظ أنك نسيت جلب بعض احتياجاتك الخاصة قبل دخول البحر.. لا تقلق، لأنه بات بإمكانك طلب ما تحتاجه من هذا المتجر البحري.

ويُلّبي المتجر العائم، "Carrefour Bites and More by the Shore"، حاجات روّاد اليخوت، والشواطئ، ومحبي رياضة الدراجة المائية. ليس ذلك فحسب، وإنما يعمل أيضاً على إيصال الطلبات إلى رواد شاطئ كايت بيتش والجميرا والصفوح في دبي.

ويُعد هذا المتجر العائم الأول من نوعه في العالم، كونه يقدم منتجات غذائية وغير غذائية معاً، مثل واقي الشمس، والأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.

وبعيداً عن المنتجات التي يقدمها المتجر، فهو يتخلص من النفايات العائمة في مياه البحر، ومن ثم تُسحب هذه النفايات إلى صندوق خاص، حتى يتم التخلص منها بمجرد الوصول إلى الشاطئ.

وتماشياً مع فكرة الاستدامة التي تتبعها منصة "أكوا بود"، يعمل المتجر على تزويد العملاء بالأكياس، وذلك حتى يتخلص الأشخاص من نفايات مشترياتهم بطريقة صديقة للبيئة.

ويُشار، إلى أن شركة "أكواتيك أركيتيكتس ديزاين ستوديو" قد أشرفت على بناء وتصميم منصة "أكوا بود" العائمة في مدينة دبي. ويتبع هذا المشروع معايير الاستدامة، بحيث يعتمد على الكهرباء بدلاً من الوقود.