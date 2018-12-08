مصر.. تحقيق مع سائحين تصورا عاريين بقمة هرم خوفو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحقق السلطات المصرية، مع سائحين دنماركيين نشرا مقطع فيديو لهما عاريين فوق قمة هرم خوفو في الجيزة، ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضبا بين المصريين.

وقرر خالد العناني، وزير الاثار، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري الرسمي، احالة مذكرة للنائب العام بشأن ما تم تداوله ونشره مساء الخميس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين اجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، وذلك للتوجيه للتحقيق في الأمر للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقل تقرير التلفزيون بيان وزارة الاثار، الجمعة، الذي أكد أن التحقيق بالواقعة جار حاليا، في حين قال مصدر بوزارة الاثار إنه "تم التحقق من شخصية السائح وشريكته، فيما يجري التحقيق في كيفية تسلقهما للهرم".

وقال أشرف محيي، مدير أثار الهرم إن "شرطة السياحة تؤمن منطقة الأهرامات بالكامل علي مدار اليوم ولا صحة مطلقا لهذه الواقعة"، معربا عن "قناعته أن ما تم تصويره هو فوتو شوب خاصة وأن منطقة الأهرامات ليلا لا يتم إضائتها بعد مشروع الصوت والضوء"، وفقا لتقرير التلفزيون.