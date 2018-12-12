هذه أفضل سفن الرحلات البحرية للعام 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيستمر مجال الرحلات البحرية بالتطور في العام 2019، مع الإعلان عن الكثير من السفن الجديدة التي باتت تستعد للإبحار من حول العالم في العام المقبل.
وتميل اتجاهات صيحات بناء السفن مؤخراً نحو الاستدامة – مع تقديم أول سفينة صناعية تعمل بالغاز الطبيعي المسال والأدوات والآلات عالية التقنية، مثل المساعدين الرقميين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي.
وليست سفن البحار فقط هي التي تشهد تطورات التصميم هذه بل أن ثورة تصميم عالم البحار وصلت أيضاً إلى القوارب النهرية، لتجلب هذه المركبات الجديدة رفاهية غير مسبوقة إلى أبعد مناطق العالم.
لذا استعدوا لبعض أجمل الرحلات البحرية بهذه السفن السياحية الـ10 التي نعرضها لكم في معرض الصور أعلاه: