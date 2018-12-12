هذه أفضل سفن الرحلات البحرية للعام 2019

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

من المقرر أن تكون كوستا سميرالدا الأكبر من نوعها على الإطلاق، كما ستكون أيضاً أول سفينة سياحية رئيسية تعمل بالكامل بواسطة الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة.

ستُطلق سفينة MSC Bellissima في شهر مارس/أيار، وستتميز بسقف بأضواء LED، ومساعدة رقمية على متنها.

صممت هذه السفينة خصيصاً لجزر غالاباغوس، وتتسع لـ100 شخص، وتتميز بمساحات داخلية تعتبر الأكبر في المنطقة.

سيبلغ حجم هذه السفينة ضعف حجم القوارب النهرية التقليدية. وستحوي 4 مطاعم، وأجنحة واسعة، ومنصة للرياضات المائية في الجزء الخلفي.

ستتضمن سكاي نيوز الجديدة أجنحة "سكاي سويتس" التي تقع على السطح العلوي وتتميز بشرفات واسعة، كما ستحوي أيضاً حمامات سباحة وجاكوزي إضافية.

سيصبح هذا القارب النهري الأمريكي أول قارب نهري عصري في البلاد، وسيتسع لـ187 شخصاً.

من المقرر أن تكون كوستا سميرالدا الأكبر من نوعها على الإطلاق، كما ستكون أيضاً أول سفينة سياحية رئيسية تعمل بالكامل بواسطة الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة.

ستُطلق سفينة MSC Bellissima في شهر مارس/أيار، وستتميز بسقف بأضواء LED، ومساعدة رقمية على متنها.

صممت هذه السفينة خصيصاً لجزر غالاباغوس، وتتسع لـ100 شخص، وتتميز بمساحات داخلية تعتبر الأكبر في المنطقة.

سيبلغ حجم هذه السفينة ضعف حجم القوارب النهرية التقليدية. وستحوي 4 مطاعم، وأجنحة واسعة، ومنصة للرياضات المائية في الجزء الخلفي.

ستتضمن سكاي نيوز الجديدة أجنحة "سكاي سويتس" التي تقع على السطح العلوي وتتميز بشرفات واسعة، كما ستحوي أيضاً حمامات سباحة وجاكوزي إضافية.

سيصبح هذا القارب النهري الأمريكي أول قارب نهري عصري في البلاد، وسيتسع لـ187 شخصاً.

من المقرر أن تكون كوستا سميرالدا الأكبر من نوعها على الإطلاق، كما ستكون أيضاً أول سفينة سياحية رئيسية تعمل بالكامل بواسطة الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيستمر مجال الرحلات البحرية بالتطور في العام 2019، مع الإعلان عن الكثير من السفن الجديدة التي باتت تستعد للإبحار من حول العالم في العام المقبل.

وتميل اتجاهات صيحات بناء السفن مؤخراً نحو الاستدامة – مع تقديم أول سفينة صناعية تعمل بالغاز الطبيعي المسال والأدوات والآلات عالية التقنية، مثل المساعدين الرقميين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

وليست سفن البحار فقط هي التي تشهد تطورات التصميم هذه بل أن ثورة تصميم عالم البحار وصلت أيضاً إلى القوارب النهرية، لتجلب هذه المركبات الجديدة رفاهية غير مسبوقة إلى أبعد مناطق العالم.

لذا استعدوا لبعض أجمل الرحلات البحرية بهذه السفن السياحية الـ10 التي نعرضها لكم في معرض الصور أعلاه: