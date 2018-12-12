بوينغ تطلق طائرة "رجال أعمال" توفر أطول رحلة في العالم

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت "بوينغ" النقاب عن أحدث خطوطها التجارية، والتي ستُمكن المسافرين من كبار الشخصيات السفر بين "أي مدينتين على وجه الأرض" دون توقف، وفقاً للشركة.

وستتمتع طائرة "BBJ 777X" بقدرة طيران عبر مسافة تبلغ 11,645 ميلاً بحرياً أي 21,570 كيلومتراً، ما سيمكنها من تقديم أطول رحلة طيران تجارية في العالم.

وبناء على الطرق التي ستتبعها الطائرات، فإن النماذج الجديدة قد تُمكن "بوينغ" من التفوق على "إيرباص" برحلة أبعد مسافة على الإطلاق، إذ قامت الخطوط الجوية السنغافورية في وقت سابق من هذا العام، باستئناف رحلاتها المستمرة لـ17 ساعة بين لندن وسنغافورة على متن طائرات "إيرباص A350-900 ULR".

ولكن، من ناحية المسافة المقطوعة، فلم تسافر الطائرات الجديدة سوى لمسافة 9 آلاف ميل بحري، أي 16,700 كيلومتر، أي أقل من المدى الذي من المقرر أن تقطعه طائرات "بوينغ" الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إن طائراتها الجديدة يمكنها "أن تحلق أكثر من منتصف الطريق حول العالم دون التوقف، أي مسافة أبعد من أي طائرة نفاثة على الإطلاق".

ويمكن استخدام هذه الطائرات للربط بين مدينتي نيويورك وبيرث في أستراليا الغربية، وهي رحلة تتطلب حالياً رحلة ترانزيت، وتستغرق أكثر من يوم واحد.

وأصدرت الشركة نموذجين من الطائرات، "BBJ 777-8" و"777-9"، حيث يقوم النموذج الأخير بقطع مسافة أقصر قليلاً، تبلغ 11 ألف ميل بحري، أي 20,370 كيلومتراً، ولكن بمقصورة أكبر.

وقد نشرت الشركة تصاميم الطائرة الداخلية، وتقول إنها تلقت حتى الآن 21 طلباً للطائرات الجديدة.