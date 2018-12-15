في اليابان.. تدعوك هذه النزل التقليدية إلى فعل لا شيء على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد الراحة التي تشعر بها بمجرد دخولك لها جزءاً محورياً من الإقامة في الـ"ريوكان"، أي الفنادق اليابانية التقليدية، فهي تقدم لك فرصة العودة إلى الوتيرة القديمة للحياة والتي يتخللها الاسترخاء والهدوء. وها هي 6 من فنادق "ريوكان" الأكثر روعة في اليابان!

صُممت فنادق "ريوكان" لتعكس الجماليات اليابانية التقليدية، ونادراً ما يوجد فيها أجهزة تلفاز أو عناصر أخرى من العصر الحديث. ولكن تتوفر فيها عادةً خدمة "واي فاي" إن كان استخدامك لها أمراً ضرورياً حقاً.

وتُغطى أرضية الفندق بحصيرة "تاتامي" المصنوعة من قش الأرز. ويقوم الموظفون بتحويل غرفة الجلوس إلى غرفة نوم بعد تناولك للعشاء. وذلك عبر إخراجهم مراتب "فوتون" فردية مع أغطية مناسبة وفقاً للموسم. إذ تجهز طبقات ثقيلة من البطانيات لفصل الشتاء، وأغطية أخف أثناء الطقس الحار.

ويستطيع الضيوف التخلص من ملابسهم اليومية وارتداء الـ"يوكاتا"، (وهو عبارة عن كيمونو مصنوع من القطن الخفيف)، وأحذية خشبية.

وعند استرخائك بين أصوات ينابيع "أونسن" الساخنة الغنية بالفوائد الصحية، من المؤكد أن ستنسى إحساس التوتر.

ومن أروع فنادق "ريوكان" التي يمكنك زيارتها في اليابان هو فندق "Lamp no Yado" الذي يقع في الجزيرة الرئيسية لليابان، هونشو. وبسبب وقوع الفندق في خليج "توياما" الذي يشتهر ببيئته البحرية الفريدة، يمكنك الاستمتاع بالعديد من الوجبات متعددة الأطباق فيه، مثل الروبيان الأبيض، ويراع الحبار.

ويمكنك أيضاً زيارة فندق "Beniya Mukayu" الذي يعد من أكثر الأماكن الهادئة التي يمكنك الإقامة فيها بمنطقة كاغا التي تقع في الجبال بين كيوتو وكانازاوا. وبالقرب منه، باستطاعتك أيضاً الغطس في ينبوع "ياماشيرو" الساخن الذي أصبح مشهوراً في القرن الـ10 فضلاً عن خصائصه العلاجية الطبيعية.

وعلى تلةٍ مكسوة بغطاء نباتي كثيف في غرب كيوتو بالقرب من ساحل بحر اليابان، يمكنك زيارة فندق " Nishimuraya Honkan" الذي تم تناقله عبر 7 أجيال. والفندق عبارة عن متاهة من الغرف الخشبية والورقية التي تحيط بها حدائق خاصة تزدخر بأشجار الصنوبر اليابانية والنباتات المزدهرة الموسمية.

وعند بقائك في فندق "Kayotei"، لن تضطر إلى رؤية أي مبنى آخر إن اخترت ذلك، حيث تواجه جميع نوافذه الجبل الذي يقع عليه الفندق. وتتزين الغرف الـ10 فيه بقطع أثاث عتيقة تم جمعها من قبل عائلة المالك لأجيال.

ورغم تميز أفضل فنادق اليابان بكونها تقليدية جداً، أو عصرية جداً، لا يعكس فندق "Otozure" أياً من تلك الجماليات. وبدلاً من ذلك، يجمع الفندق بين عناصر مثيرة للاهتمام من فنادق "ريوكان" التقليدية والمعاصرة. وفي هذا الفندق، يمكن الضيوف الاستمتاع بحفل شاي تقليدي فور وصولهم.

ومن المعروف أن كيوتو تُعتبر من أجمل المدن في العالم، فهي تُعد من أروع الأمثلة اليابانية للعمارة التقليدية. وعند زيارتك لفندق "Hiiragiya" فيها، قد تظن أن الموظفون لهم القدرة على قراءة العقول، فهم يظهرون بجانبك قبل أن تدرك أنك لديك سؤال لهم. كما أنهم يختفون في حال رغبت في التنزه بصمت على طول المسار الحجري لحديقتهم التي تعود إلى القرن الـ19.