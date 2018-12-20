كيف احتفل مطار دبي الدولي باستقبال الزائر رقم مليار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "عندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة... مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنا جزء من قصتهم"، بهذه الكلمات غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وبالاشتراك مع ممثلين من هيئة دبي للطيران وشركائها الاستراتيجيين، نظمت مطارات دبي حفلاً خاصاً لاستقبال الزائر رقم مليار، آرجون وأسرته، الذي وصل هذا الصباح من أورلاندو، ولاية فلوريدا الأميركية، على متن رحلة طيران الامارات رقم EK220.

وخلال فترة إقامة أرجون وعائلته في المدينة، سيعملون على زيارة أبرز المقاصد السياحية، والتناول في مطاعم حاصلة على جوائز عالمية، وزيارة أعلى برج في العالم، برج خليفة. بالإضافة إلى استكشاف الجانب التقليدي من دبي، أي التجول في منطقة فهيدي التاريخية، والقيادة في الكثبان الرملية، فضلاً عن تناول العشاء عند غروب الشمس.

ويُشار إلى أن مطار دبي الدولي يستقبل في المتوسط ​​7.5 مليون مسافر شهرياً، وقد حطم هذا العام رقمه القياسي للمرة الثالثة، وذلك باستقباله أكثر من 8.3 ملايين مسافر خلال شهر واحد فقط.