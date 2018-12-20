هذه المدينة العربية تتميز بشواطئها الكثيرة والخلّابة.. هل تخمن ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يتجهز سكان العالم لارتداء ثيابهم الدافئة في برد الشتاء القارص، يتجهز سكّان مدينة عربية للاستمتاع بأجمل طقس يشهدونه خلال العام، على الشواطئ الذهبية اللامعة، وتحت أشعة الشمس اللطيفة، ومياه البحر الباردة المنعشة.
هل عرفتم عن أي مدينة ساحلية نتحدث؟ إنها دبي، والتي تتمتع بشواطئ كثيرة تمتد على مدى ساحلها لعشرات الكيلومترات، من شواطئ عامة بسيطة، إلى شواطئ تعكس روح الرفاهية والفخامة التي تشتهر المدينة الإماراتية بها.
ورغم أن هذه الشواطئ العامة قد تمركزت في موقعها منذ سنوات عدة، إلّا أنها شهدت في الآونة الأخيرة عمليات تجديد وترميم لتوفير أفضل الخدمات لزوّارها، من أكشاك تغيير الملابس والحمّامات، إلى المطاعم ومحلّات تأجير معدات الرياضات المائية.
كذلك شواطئ الفنادق الفاخرة والتي تحولت من شواطئ بخدمات ترفيهية وأجواء هادئة للاسترخاء، إلى شواطئ مخصصة للبالغين لمن هم فوق الـ21 عاماً، ومزودة بخدمات تشبه خدمات شواطئ عاصمة الحياة الليلية، إيبيزا، بحفلات موسيقية قائمة لا تتوقف.
فإذا كنتم في زيارة مقبلة إلى مدينة الشواطئ العربية خلال موسم طقسها الجميل، إليكم مجموعة بأجمل الشواطئ العامة والخاصة التي يمكن زيارتها، في معرض الصور أعلاه.