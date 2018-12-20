هذه المدينة العربية تتميز بشواطئها الكثيرة والخلّابة.. هل تخمن ما هي؟

نيكي بيتش هو ناد شاطئي لمن هم فوق الـ21 فقط، حيث يوفر المشروبات والمأكولات الرائجة، على أنغام موسيقية.

يعتبر هذا الشاطئ من الأقدم في دبي، ويشتهر بالطائرات الورقية، والمطاعم والأكشاك وشاحنات الطعام الكثيرة الموجودة على طوله.

يشتهر هذا الشاطئ بمناظره الخلابة في أوقات الفجر والغسق، كما يطل أيضاً على برج العرب الأيقوني.

يعتبر هذا الشاطئ والحديقة من الأقدم في الإمارة، ويقع في أقصى شمال شرق دبي.

يوفر شاطئ جميرا بيتش ريسيدينس أجواء أكثر ازدحاماً من الشواطئ الأخرى في المدينة، إذ يتضمن هذا الشاطئ كل ما يخطر على البال من مطاعم راقية إلى مضمار للركض يبلغ طوله 600 متر.

تعتبر شواطئ الفنادق أيضاً من أبرز المعالم الترفيهية في دبي، إذ توفر هذه خدمات أكثر رفاهية ودقة لزبائنها. فندق فور سيزونز جميرا يعتبر وجهة رائعة للاسترخاء.

هذا المشروع هو أحدث مشروع شاطئي في المدينة، ويتميز بتصميمه الصيفي والزاهي الذي يجذب محبي التصوير.

نيكي بيتش هو ناد شاطئي لمن هم فوق الـ21 فقط، حيث يوفر المشروبات والمأكولات الرائجة، على أنغام موسيقية.

يعتبر هذا الشاطئ من الأقدم في دبي، ويشتهر بالطائرات الورقية، والمطاعم والأكشاك وشاحنات الطعام الكثيرة الموجودة على طوله.

يشتهر هذا الشاطئ بمناظره الخلابة في أوقات الفجر والغسق، كما يطل أيضاً على برج العرب الأيقوني.

يعتبر هذا الشاطئ والحديقة من الأقدم في الإمارة، ويقع في أقصى شمال شرق دبي.

يوفر شاطئ جميرا بيتش ريسيدينس أجواء أكثر ازدحاماً من الشواطئ الأخرى في المدينة، إذ يتضمن هذا الشاطئ كل ما يخطر على البال من مطاعم راقية إلى مضمار للركض يبلغ طوله 600 متر.

تعتبر شواطئ الفنادق أيضاً من أبرز المعالم الترفيهية في دبي، إذ توفر هذه خدمات أكثر رفاهية ودقة لزبائنها. فندق فور سيزونز جميرا يعتبر وجهة رائعة للاسترخاء.

هذا المشروع هو أحدث مشروع شاطئي في المدينة، ويتميز بتصميمه الصيفي والزاهي الذي يجذب محبي التصوير.

نيكي بيتش هو ناد شاطئي لمن هم فوق الـ21 فقط، حيث يوفر المشروبات والمأكولات الرائجة، على أنغام موسيقية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يتجهز سكان العالم لارتداء ثيابهم الدافئة في برد الشتاء القارص، يتجهز سكّان مدينة عربية للاستمتاع بأجمل طقس يشهدونه خلال العام، على الشواطئ الذهبية اللامعة، وتحت أشعة الشمس اللطيفة، ومياه البحر الباردة المنعشة.

هل عرفتم عن أي مدينة ساحلية نتحدث؟ إنها دبي، والتي تتمتع بشواطئ كثيرة تمتد على مدى ساحلها لعشرات الكيلومترات، من شواطئ عامة بسيطة، إلى شواطئ تعكس روح الرفاهية والفخامة التي تشتهر المدينة الإماراتية بها.

ورغم أن هذه الشواطئ العامة قد تمركزت في موقعها منذ سنوات عدة، إلّا أنها شهدت في الآونة الأخيرة عمليات تجديد وترميم لتوفير أفضل الخدمات لزوّارها، من أكشاك تغيير الملابس والحمّامات، إلى المطاعم ومحلّات تأجير معدات الرياضات المائية.

كذلك شواطئ الفنادق الفاخرة والتي تحولت من شواطئ بخدمات ترفيهية وأجواء هادئة للاسترخاء، إلى شواطئ مخصصة للبالغين لمن هم فوق الـ21 عاماً، ومزودة بخدمات تشبه خدمات شواطئ عاصمة الحياة الليلية، إيبيزا، بحفلات موسيقية قائمة لا تتوقف.

فإذا كنتم في زيارة مقبلة إلى مدينة الشواطئ العربية خلال موسم طقسها الجميل، إليكم مجموعة بأجمل الشواطئ العامة والخاصة التي يمكن زيارتها، في معرض الصور أعلاه.

