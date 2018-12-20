دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا نظرت إليهن من بعيد، قد تصيبك الحيرة، حيث تبدو هؤلاء النساء وكأنهن يقفن على سطح البحر بشكل سحري. ولكن عند اقترابك منهن، سيتبين لك أنهن في الواقع يتمايلن برشاقة على بساط بحري، أثناء ممارستهن لتمارين اللياقة البدنية.

وعادة، ما تُجرى هذه التدريبات داخل الصالات الرياضية أو حتى في الهواء الطلق، ولكن من المؤكد أنه لم يسبق لك ممارستها وسط مياه البحر الساكنة التي تتراقص عليها أشعة الشمس.

إذاً.. أين يمكن ممارسة هذه التدريبات الرياضية؟

وفي حديث مؤسسة استوديو "Pilates SUP Arabia"، آية يماني، لموقع CNN بالعربية، أوضحت أنه بإمكان النساء ممارسة هذه الرياضة في السعودية، وتحديداً جدة، وذلك لكونها المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي تقوم بمثل هذا النشاط وسط مياه البحر أو في المسابح المائية.

وتهدف هذه التمارين إلى زيادة مستوى المرونة والتوازن، بالإضافة إلى تنشيط النساء من خلال تنفيذ حركات ديناميكية وأخرى توازنية، بحيث تتناسق مع أنغامهن المفضلة على المياه الثابتة.

وبينما تمارس تمارين البيلاتس على سطح مياه البحر، ربما عليك أن تسلم نفسك لموجاته والتحرك بحرية. ويؤدي حوالي 90 شخصاً هذه التمارين الرياضية في استوديو "SUP Arabia Pilates"، إذ تتعد جنسيات النساء حتى تشمل السعودية، ولبنان، والأردن، والبرتغال، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى السويد.

وأشارت يماني إلى أن النساء "لطالما شعرن بالحماسة حول هذه الرياضة، فضلاً عن انفتاحهن لخوض نشاطات جديدة وبشكلٍ مستمر، كما يجلب البعض الأصدقاء والأقارب لخوض التجربة سوياً".

ويهدف استوديو "Pilates SUP Arabia" إلى تنظيم الصفوف التدريبية على طول ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن أماكن أخرى في العالم.