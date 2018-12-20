فندق جليدي في السويد يقدم للنزلاء فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد تكون الصورة المرسومة في أذهانكم لإجازة بفندق، تتضمن الاستلقاء تحت أشعة الشمس، والسباحة، والجلوس في غرفة دافئة، ولكن تلك التجربة الفندقية ليست الوحيدة، فبإمكانكم اليوم التمتع بتجربة مختلفة تماماً في فندق جليدي بالسويد.

واختار فندق "أيس هوتل" تقديم تجربة مختلفة لنزلائه هذا العام، إذ أضاف الفندق، الذي يتجدد بشكل سنوي، 15 جناحاً جديداً قام بتصميمه 34 فناناً من 13 دولة مختلفة.

ويعمل الفندق على مدار السنة، منذ عام 2016، بفضل تقنية التبريد على الطاقة الشمسية، ولكن ما زال جزءاً من الفندق يتبع التقاليد التي بدأت منذ 30 عاماً تقريباً، إذ يقدم العديد من الفنانين سنوياً ملفاتهم، وتختار لجنة من الفنانين أفضل الملفات، ومن ثم يسافر أصحاب تلك الملفات إلى السويد لتطبيق تصاميمهم في الفندق.

واتبع جوناثان غرين وابنته مارين أسلوب تصميم مختلف باسم "The Living Ocean Suite"، الذي يركز على التصاميم البحرية، إذ قال غرين إن الجناح "مستوحى من التغيرات المناخية والصيد الجائر الذي يؤثر بالمحيط".

ويتميز الفندق بخاصية إضاءة إضاءة الجليد المتلألئ، مما يضيف جوهراً آخر إلى التصميمات الداخلية الباردة في الفندق، الذي يستضيف 70 ألف زائر سنوياً، كما يتم تقديم دورة لمساعدة الضيوف على التكيّف مع محيطهم المتجمد.

ويضم الفندق أيضاً غرفاً دافئة ليستطيع الضيوف التبديل بين الإقامة في الغرف الباردة والأقل برودة. وتبدأ الأسعار لشخصين من 170 دولاراً للغرفة الدافئة و260 دولاراً لغرفة الثلج، كما يشهد الفندق العام المقبل احتفالاً بالعقد الثالث من الإبداعات الفنية الجليدية.