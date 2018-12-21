عدد الدراجات يتجاوز عدد المقيمين.. لماذا تدفع هولندا لسكانها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في بلد تجد فيه أن عدد الدراجات يتخطى عدد السكان، أي 23 مليون دراجة مقابل 17 مليون شخص، تعمل هولندا حالياً على دفع مبلغ من المال لسكانها بهدف زيادة عدد سائقي الدراجات الهوائية.

وأعلنت الحكومة الهولندية مؤخراً أنها ستستثمر حوالي 390 مليون دولار في البنية التحتية، حتى يقود 200 ألف شخص إضافي الدراجات في غضون ثلاثة أعوام.

ووفقاً لوزارة البنية التحتية وإدارة المياه، سيتم تطوير 15 طريقاً سريعاً، وتوفير 25 ألف موقفاً للدراجات الهوائية. "طموحي هو ضمان وصول الناس بسهولة إلى أعمالهم أو مدارسهم، وزيارة عائلاتهم وأصدقائهم"، هذا ما قاله ستيينجي فان فيلدهوفن، الذي يقود المشروع.

وذكر فان فيلدهوفن أيضاً أن أكثر من 50 في المائة من سكان هولندا يعيشون على بُعد أقل من 15 كيلومتراً من العمل، كما أنه لا تزيد رحلات السفر بالسيارات عن 7.5 كيلومتر. لهذا السبب، يمكن قيادة المسافة باستخدام الدراجة الهوائية.

وتكافئ هولندا حالياً سائقي الدراجات بإضافة رصيد في حساب الضرائب، والذي يعادل 0.22 دولاراً لكل كيلومتر. وبذلك تتفق الشركات والموظفين على المسافة التي سيقودها السائق. وبحسب ما نقلته الوزارة، تحث الحكومة على توفير تسهيلات لسائقي الدراجات، مثل أماكن مخصصة للاستحمام في المكاتب.

واليوم، تشتهر هولندا بثقافة ركوب الدراجات، ولكن لم يكن الحال هكذا دائماً. إذ أوضحت الباحثة في معهد أوربان لركوب الدراجات بجامعة أمستردام، ميريديث جلاسر، أنه "في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت تعمل العديد من المدن الهولندية على توفير مساحة أكبر للسيارات". مستدركة " لم تعط الأولوية للدراجات حتى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات".

وأوضحت جلاسر أن هولندا تعتبر الآن "واحدة من الدول القليلة التي تأخذ ركوب الدراجات، كوسيلة نقل، بشكل جدي".