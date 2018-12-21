ماذا قال لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس عن مسجد الشيخ زايد؟

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن فريق ريال مدريد لم يحضر دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018 فحسب، وإنما أيضاً للتجول بين معالم هذه البلاد الأثرية.

فقد نشر لاعب كرة القدم في نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، صوراً عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، يظهر فيها بالزي الإماراتي، وذلك أثناء زيارته لمسجد الشيخ زايد، في العاصمة أبوظبي.

وعلق راموس على صورته، قائلاً "مكان فريد.. الاحترام والإعجاب.. شكراً على الدعم والترحيب الحار".

ويُشار إلى أن فريق ريال مدريد قد بلغ كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه على بطل آسيا، كاشيما أنتلرز الياباني. وبهذه النتيجة، سيواجه فريق العين بالمباراة النهائية، التي ستقام في 22 ديسمبر/كانون أول الجاري على أرضية الملعب ذاته.