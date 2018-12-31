بعيداً عن كرة القدم.. ماذا فعل زين الدين زيدان في دبي؟

نشر الاثنين ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن المدرب الفرنسي الأسبق لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، يستغل وقتاً خاصا مع عائلته بعيداً عن كرة القدم وضوضائها.. وبعد نشره لصور عديدة مع عائلته في شتى البلاد، ما هي المحطة العربية الأخيرة التي تواجدوا فيها؟

ونشر زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" صوراً تجمعه مع زوجته وأبنائه، خلال وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً أمام برج العرب، بمدينة دبي.

ومن الواضح أن العائلة لم تقتصر سياحتها بين حدود دبي فحسب، وإنما اتجهت أيضاً إلى العاصمة أبوظبي، حيث نشر زيدان صورة مع العائلة أمام متحف اللوفر، وعلّق عليها قائلاً "زيارة رائعة".

ويُشار إلى أن زيدان قد فجّر مفاجأة من "العيار الثقيل" بعد أن أعلن استقالته من تدريب ريال مدريد، وذلك رغم تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا في شهر مايو/ أيّار 2018.

ويجدر بالذكر أن زيدان لم يكن نجم كرة القدم الوحيد الذي زار مدينة دبي، وإنما سبقه كل من ليونيل ميسي وبول بوغبا الشهر الماضي.