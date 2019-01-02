منها بأبوظبي.. هذه أجمل 10 فنادق للإقامة فيها بعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سواء سافرت بهدف العمل أو لقضاء وقت ممتع، فإن غالبية المسافرين باتوا يأخذون وسائل الراحة في الفنادق بعين الاعتبار، مقارنة بأي وقت مضى.. ومن جزر المالديف إلى العاصمة الفرنسية، باريس، ما هي أبرز 10 فنادق جديدة ستجعلك تستمتع بإقامتك في العام 2019؟

منتجع وسبا "جميرا الوثبة الصحراوي" في أبوظبي

يعد من بين أفخم المنتجعات التي تقع وسط الصحراء، إذ سيفتتح أبوابه في يناير/ كانون الثاني 2019. ويتميز هذا المنتجع، الذي يقع على مساحة ألف قدم مربع، بحدائقه المورقة ونوافيره الرائعة التي تحيط به.

فندق "W Brisbane" في أستراليا

يتميز هذا الفندق، الذي افتتح في يونيو/ حزيران 2018، بواجهته الخارجية المتموجة، إذ يضم مسبحاً فاخراً، وغرف ضيوف مستوحاة من التصميمات الأسترالية، مثل السجاد الذي يعكس موجات المد، بالإضافة إلى حمامات ذات أحواض معدنية قديمة.

فندق "Rosewood Baha Mar" في جزر الباهاماس

إذا رغبت في الابتعاد قليلاً عن العمل ومشاغل الحياة، ربما عليك زيارة هذا المنتجع، والذي يبدو بمثابة مخبأ خاص بالجزيرة. وبعيداً عن أسقفه المزخرفة وجدارياته المرسومة باليد، يمكنك الاسترخاء والجلوس وحدك وراء أشجار الموز المورقة.

فندق "The Middle House" في شنغهاي

افتتح في أبريل/ نيسان 2018، ولا يجمع بين التصاميم الكلاسيكية والبسيطة فحسب، وإنما تجد بعض الجرأة في قطع أثاثه. فعلى سبيل المثال، تتألف الثريا الرئيسية من حوالي 3 آلاف و760 قطعة زجاج، كانت قد عُلقت وسط ردهة الفندق.

فندق "Belmond Cadogan" في لندن

أُعيد افتتاح هذا الفندق التاريخي، الذي بُني سابقاً لأول مرة في العام 1887، وما زال يحتفظ إلى اليوم بعناصر من تصميمه الأصلي، مثل جدرانه المكسوة بألواح خشبية، ونوافذه التي صُنعت من الزجاج الملون، وأرضيات الفسيفساء، ومدافئ تعمل بالحطب.

فندق "Fairmont Maldives" في المالديف

يوفر هذا المنتجع ثلاثة أنواع من أماكن الإقامة، بفلل تطفو فوق المياه، وأخرى تتخذ من الشاطئ مكاناً لها، بالإضافة إلى فلل تقع وسط الأشجار الاستوائية الكثيفة. ويتميز المنتجع بمعرض فني تحت الماء، يتمكن الضيوف من زيارته عن طريق الغطس.

فندق "COMO Uma Canggu" في جزيرة بالي الإندونيسية

يعد أول منتجع من فئة خمس نجوم يفتتح أبوابه في قرية كانجو الساحلية. وتطل غالبية الغرف، التي يصل عددها إلى 119 غرفة، على بحيرات شاطئية متعرجة. وبإمكانك أيضاً الاسترخاء على امتداد مساحة المسبح اللامتناهية، على سطح الفندق.

فندق "Lekkerwater Beach lodge" في جنوب أفريقيا

سيضم هذا الفندق، الذي يعني اسمه "المياه الصالحة" باللغة الأفريقية، 7 غرف فقط تطل على المحيط، إذ تبعد حوالي 3 ساعات بالسيارة عن مدينة كيب تاون.

فندق "Nobu Ryokan Malibu" في كاليفورنيا

يعد من أحد الفنادق الأكثر تميزاً في العالم، والأمر ليس مفاجئاً بمجرد رؤية ديكوره الداخلي. وصُمم هذا الفندق على طراز نزل ياباني تقليدي بأرضيات مكسوة بخشب الساج. وبدءاً من صيف عام 2019، ستتمكن من الإقامة في هذا الفندق الذي يقع على رمال شاطئ "الملياردير"، في ماليبو.

منتجع "InterContinental Phu Quoc Long Beach" في فيتنام

على شاطئ يتميز برماله البيضاء النقية في جزيرة فو كووك، ربما عليك زيارة هذا المنتجع كونه من أحد المحميات العالمية الطبيعية التي أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو.