دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع قدوم السنة الجديدة، من المؤكد أنك تبحث عن أماكن جديدة لتضيفها إلى قائمة الأماكن التي ترغب في زيارتها. وإذا كنت تعشق السفر من أجل توفير تجارب جديدة لحواسك الذوقية، إليك بعض أفضل المطاعم التي يمكنك زيارتها في عام 2019!

كما يوحي اسمه، يحتفي مطبخ وحانة "Art Yard" في لندن بالفن. وفي هذا المكان، الذي يقع في فندق "Bankside" الأنيق، يمكنك الاستمتاع بأطباق مثل البيتزا مع المحار بالثوم، أو سرطان البحر مع الأفوكادو والفستق. وتتكون الأطباق الرئيسية من خيارات مستوحاة عالمياً مثل دجاج "ميلانيز".

ولمحبي الطعام البحري، يجب عليهم زيارة مطعم "OMER" في فندق "Hôtel de Paris Monte-Carlo" بموناكو الذي يُعرف بالمأكولات البحرية. ويمكن للضيوف تذوق أطباق مثل "تارتار السمك" الذي يُقدم بشكل أنيق وهو مزين بالتوت والأزهار. ومن شأن تصميم المطعم الداخلي أن يعطي الانطباع للأشخاص بأنهم على متن يخت فاخر.

وفي مطعم "موساشي" في طوكيو، الذي سُمي تيمناً بالطاهي ذاته، باستطاعتك تذوق سوشي عالي الجودة على طاولة أنيقة تتسع لـ8 ضيوف فقط. ويقدم المطعم قائمة طعام على نمط يدعى "أوماكاسي"، حيث يختار فيه رئيس الطهاة موساشي، ما يقدمه لضيوفه وفقاً لزيارته الصباحية إلى السوق.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، من المقرر أن يُفتتح مطعم "Time Out Market" في ميامي. وهو سيجمع 17 مطبخاً تحت سقف واحد. وستتضمن قائمة الطعام نكهاتٍ كورية، بالإضافة إلى أطباق من المطبخ الكوبي التقليدي.

وعلى الرمال البيضاء المطلة على المحيط الهندي، يمكنك أن تحظى بتجربة طعام شديدة الاسترخاء في مطعم "Beach Grill" الذي افتتح مؤخراً في منتجع "فور سيزونز موريشيوس أت أناهيتا".

وتُعتبر المأكولات البحرية نجمة قائمة الطعام، وتوفر القائمة أطباق طعام بمكونات طازجة تأتي من الصيادين المحليين، بالإضافة إلى مشروب الجعة المحلية ومشروبات الكوكتيل الاستوائية.

وفي أول مطعم "Aulis" في هونغ كونغ، يمكنك أن تحظى بتجربة عشاء يقدمها الطاهي البريطاني سايمون روغان الحاصل على نجمتي "ميشلان". ويقدم الطاهي، الذي يعد أحد أشهر الطهاة في البلاد، قائمة تجريبية تتكون من 8 إلى 10 أطباق طعام خاضعة للتغيير وفقاً للمنتجات الطازجة المتوفرة.

ولطالما كان نادي "King’s" في فندق "Badrutt's Palace "من الأماكن المفضلة للباحثين عن الحياة الليلية. ولكن من المقرر، أن يولد المكان من جديد باسم "King's Social House" تحت إشراف الطاهي البريطاني جيسون أثيرتون. وستتضمن قائمة الطعام الكركند المحمر، والبطاطا المقلية بدهن البط.

ولعشاق الحلويات، بإمكانهم الإبحار في عالم الحلويات الكلاسيكية في مطعم "Cakes & Bubbles" الذي يختص بالحلويات فقط في لندن. وتتضمن قائمة الطعام كعكة بالبيض مع الكراميل الداكن، وكعكة الدونات. ويُعرف المطعم بكعكة الجبن التي يبدو شكلها مثل الجبن الناضج، والتي حققت شهرةً واسعة عبر موقع "إنستغرام".

وفي مدينة سان فرانسيسكو، ستتمكن في المستقبل من زيارة مطعم "ONE65". وسيتكون المطعم من 6 طوابق ويقدم الطعام الفرنسي بمختلف أنواعه. ويمكن للضيوف أن يتوقعوا قائمة متنوعة من المأكولات مثل الشوكولاتة المصنوعة منزلياً، والمثلجات، واللحوم المشوية، والنبيذ. ومن المتوقع أن يفتتح المطعم أبوابه في بداية عام 2019.

ويعد مطعم "BARN" من إحدى تجارب الطعام المنتظرة في أستراليا لعام 2019، حيث يوفر الطاهي جيمس فايلس تجربة لافتة للنظر، إذ يحصل على جميع مكونات أطباق طعامه من أرض لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مطبخ المطعم، بهدف توفير تجربة طعام محلية جداً.