بمناسبة العام الجديد.. ما هي أفضل أماكن لزيارتها في 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمناسبة العام الجديد.. قد تكون بدأت في التخطيط لرحلة سفرك الصيف المقبل، وإذا كنت لا تزال حائراً حول الأماكن التي يمكنك تفقدها في هذا العام، إليك بعض الاقتراحات!

عُمان

تحت مشهد بانورامي رائع للسماء، تتميز عُمان بكثبانها الرملية، وسلاسلها الجبلية، بالإضافة إلى مياهها المليئة بالسلاحف والدلافين.

مدينة فوكوكا في اليابان

إذا لم تكن هذه المدينة ضمن قائمة سفرك، ربما عليك إضافتها. وتشمل أبرز معالم هذه المدينة قلعة فوكوكا التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، ومتحف كيوشو الوطني الجميل، بالإضافة إلى مزار شنتو الذي يضم أكثر من 6000 شجرة برقوق.

غانا

تعد قلعة كيب كوست من إحدى القلاع الساحلية التاريخية، حيث احتُجز فيها الأشخاص من البشرة الداكنة اللون قبل إرسالهم إلى أمريكا ومنطقة البحر الكاريبي. وبالنسبة إلى النشاطات التي يمكنك القيام بها، فهي ركوب الأمواج، وزيارة منتزه "مولي" الوطني.

مصر

من اكتشافات المومياء وأبو الهول إلى مقابر البلاد، أثبتت مصر مراراً وتكراراً أنه ما زال هناك الكثير من الأسرار التي لم تكشف عنها إلى الآن.

ولاية واهاكا في المكسيك

تتميز هذه المدينة المكسيكية بمبانيها الاستعمارية الملونة وأسواقها المفتوحة. وإذا كنت تحب تجربة الأطعمة المختلفة، فتعد أواكساكا وجهة غذائية مثالية لتناول بطاطاس التاكو، والأخطبوط المدخن، وبعض الأطباق النباتية.

جزيرة هاواي في الولايات المتحدة

رغم أن ثلثي حديقة براكين هاواي الوطنية قد أغلقت خلال ثورة بركان كيلويا، إلا أنه أعيد افتتاح جزءاً كبيراً منها في أواخر سبتمبر/ أيلول، وما زالت تجذب الزوار إلى يومنا هذا.

هبرديس في اسكتلندا

قد تكون سمعت قصصاً حول الكثبان الرملية البيضاء الجميلة في اسكتلندا، ومياهها الفيروزية، وجبالها الوعرة، وقلاعها المتهاوية، ولكن لا شيء أفضل من رؤيتها على أرض الواقع.

ولاية كيرلا في الهند

رغم أن فيضانات شديدة قد حصلت في صيف عام 2018، إلا أن العديد من الوجهات السياحية الكبيرة بقيت على حالها. وتُعرف هذه الولاية بشمسها، وبحرها، ورمالها، وطعامها الجيد، ومناظرها الطبيعية، حتى باتت تُلقب بـ "بلد الإله".

إمارة ليختنشتاين

تعد سادس أصغر دولة في العالم، إذ تمتد بين النمسا وسويسرا على مساحة 160 كيلومتراً مربعاً. ورغم أن القلاع، والمتاحف، ومسارات المشي، وركوب الدراجات، جميعها نقاط جذب في هذه المنطقة، إلا أنها تعد أيضًا مركزًا للخدمات المصرفية للعملاء الدوليين الأثرياء.

مدينة بلوفديف في بلغاريا

إذا كنت من محبي الآثار الرومانية، ربما عليك رؤيتها في بلوفديف، التي تعد ثاني أكبر مدينة في بلغاريا. ولا يجب أن تفوتك هذه المدينة خلال فصل الصيف، إذ تتحول شوارعها المرصوفة بالحصى إلى مركز للمهرجانات المزدحمة.