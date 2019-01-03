ما سبب تلوّن هذه المنطقة السعودية بالبنفسجي؟

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ما سبب تلون منطقة القصيم السعودية بالبنفسجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في منظر أخّاذ وفريد من نوعه..تتراقص الأزهار حتى تفوح منها رائحة عطرة، تُجبرك على عدم مفارقتها.

ما سبب تلون منطقة القصيم السعودية بالبنفسجي؟

ولفت انتباه المصور السعودي، محمد البهلال، هذه الأزهار التي كانت قد ظهرت بعد اعتدال المناخ وسقوط الأمطار، في المملكة العربية السعودية.

ما سبب تلون منطقة القصيم السعودية بالبنفسجي؟

وفي حديث البهلال مع موقع CNN بالعربية، وصف اللوحات الجمالية التي شكلتها أزهار "اليهق" في جبال شعباء والدارة بمنطقة القصيم، قائلاً إن "رؤية هذه الزهور على أرض الواقع تبعث في النفس السعادة وراحة البال".

ما سبب تلون منطقة القصيم السعودية بالبنفسجي؟

ولا تحتضن منطقة القصيم الواسعة أزهار اليهق فحسب، وإنما تتكاثر فيها العديد من الأنواع الأخرى، مثل أزهار الحوذان، والصفراء، والغريراء، بالإضافة إلى النباتات البرّية العديدة.

ما سبب تلون منطقة القصيم السعودية بالبنفسجي؟

ولم يدرس البهلال التصوير الفوتوغرافي، بل تحول لديه إلى هواية يسعى دوماً إلى تطويرها بالممارسة الدائمة. وبالنسبة إليه، تتلخص الحياة في صورة، والكاميرا هي بمثابة وثيقة تواصل بينه وبين التصوير.

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