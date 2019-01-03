إليك دليلك السياحي في هذه الجزيرة الروسية التاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي السفر والمغامرات، فمن المتوقع أن تكون قد حضرّت قائمة جديدة للبلدان التي تود زيارتها في عام 2019، فإذا كانت روسيا على اللائحة، إليك أبرز المناطق التي تستطيع زيارتها في جزيرة سخالين.

اقض يوماً في يوجنو- ساخالينسك:

تتضمن هذه المدينة عدداً من المعالم السياحية المهمة والمطار الدولي الوحيد في الجزيرة، وبالرغم من أن القليل من الأشخاص يختارون هذه المدينة للبدء برحلتهم السياحية، إلا أنها تستحق عناء الاستكشاف، إذ بإمكان السياح التجول في ساحة "النصر" حيث تقع كاتدرائية المهد الأرثدوكسية بقببها الذهبية.

القانون الياباني:

كما هي الحال في روسيا بشكل عام، لا تعد الحرب العالمية الثانية حدثاً تاريخياً فحسب، بل لا تزال ذكراها تعيش في شوارع ساخلين بالذات، إذ شهدت المدينة 4 عقود من الحكم الياباني.

رحلة السكك الحديدية:

وللراغبين في استكشاف تاريخ الجزيرة، يوصى بزيارة متحف ساخلين الإقليمي المتواضع والمليء بالمعلومات. هنا ستجد أيضاً إشارة إلى الأينو والشعوب الأصلية التي تعتبر ساخالين كوطنها منذ عصور ما قبل التاريخ.

ويُعد المتحف، الذي بُني على الطراز الياباني التقليدي أحد الآثار المادية القليلة في فترة كارافوتو، بالإضافة إلى السكك الحديدية ذات المقياس الضيق التي تربط يوجنو ساخالينسك بنوغليكي، شمال الجزيرة.

التمتع بجمال الطبيعة المتنوعة:

تعتبر الجزيرة جبلية إلى حد ما، إذ تتمتع ببرية مشجرة وتتحول في فصل الشتاء إلى مدينة مغطاة بثلج شبيه بالقطن. وتجمع الجزيرة بين جمال الطبيعة البرية والبحرية، إذ بإمكانك تجربة الأطباق البحرية الشهية أيضاً ومن أبرزها طبق السلطعون الأحمر.

التمتع بجمال الساحل:

ولا حاجة للحصول على معدات الصيد الخاصة بكم للاستمتاع بالخط الساحلي الطويل للجزيرة، إذ بإمكانكم الوصول إلى يوجنو- ساخالينسك من خلال التشكيلات الصخرية الضخمة لـ “Cape Giant” ومرفأ "أسد البحر" أو حتى جزيرة Moneron، التي تعتبر محمية طبيعية غير مأهولة بالسكان على بعد بضعة أميال من الساحل وتشتهر بمواقع الغوص.