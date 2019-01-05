منها علاج بالبيرة وأخرى الموسيقى.. ما هي أفضل منتجعات بودابست؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تشتهر بجمال مناظرها الخلابة وهندستها المعمارية فحسب، إذ يتوافد الزوار كل عام إلى العاصمة المجرية، بودابست، لتجربة منتجعاتها ومراكزها المميزة. إليكم لائحة ببعض المنتجعات والأنشطة الاستثنائية التي تقدمها!

حمامات البيرة الحرارية في منتجع Széchenyi Baths

يقدم منتجع Széchenyi Baths تجربة فريدة من نوعها، فهو يوفر تجربة حمامات البيرة الحرارية لزواره.

ويستطيع الزوار غمر أنفسهم في مياه ساخنة تصل حرارتها إلى 36 درجة مئوية، ويتم خلطها بمعادن ومستخلصات طبيعية تستخدم لتخمير البيرة كالخميرة والشعير. ولجعل هذه التجربة فريدة بشكل أكبر، يمكن للزوار الاستمتاع بمشروب بيرة أثناء العلاج.

التدليك الطبي في Rudas Baths

يقدم منتجع Rudas Baths برامج تدليك متكاملة من قبل مختصين، وتعتبر حماماته التركية الأكثر شعبية في بودابست، كما أنه يوفر مجموعة واسعة من العلاجات، ومسابح حرارية ذات فوائد طبية. ويتميز المنتجع أيضاً ببركة غطس كبيرة وعدة مسابح أخرى، إضافة الى غرف بخارية وحمامات الـ"ساونا".

حمامات خاصة في Gellért Baths

تقع هذه حمامات Gellért في فندق Gellért المشهور عالمياً. ومع أنه يحتوي على غرفة للبخار والـ"ساونا"، إلا أن أفضل طريقة للاستمتاع بهذا المنتجع التقليدي هو خلال استغلال حماماته الخاصة وغرف التدليك. ويوفر المنتجع مختلف برامج التدليك، بما في ذلك العلاج بالطين والأعشاب.

مركز صحي في Csillaghegyi Árpád Baths

يُعتبر مركز Csillaghegyi Árpád Baths من أكبر مجمعات الاستحمام في الهواء الطلق في أوروبا.

وهو يضم مسبحاً يبلغ طوله 33 متر معبأ بالمياه المعدنية، إضافة إلى مركزٍ شامل للصحة واللياقة البدنية. كما أنه يوفر حمامات بخارية تحت الأشعة الحمراء، ومسابح حرارية ومياه علاجية مريحة.

علاجات مستوحاة من الموسيقى في منتجع Harmony

يعتبر فندق آريا من أرقى الفنادق من فئة 5 نجوم في بودابست، وهو يضم أفضل منتجع "بوتيك" في المدينة.

ويقدم المنتجع علاجات فريدة مستوحاة من الموسيقى. وتعد جلسات اليوغا الخاصة على السطح ما يميز هذا المنتجع عن غيره من المنتجعات الفاخرة. وتم اختياره كأفضل منتجع صحي في أوروبا لعام 2018.

منتجع Oriental في حديقة Aquaworld

تعد حديقة Aquaworld من أكبر الحدائق المائية في أوروبا الوسطى، وهي توفر العديد من الأنشطة لجميع أفراد العائلة. وهي تضم أيضاً مركز صحي بأجواء مريحة، بعيداً عن صخب الحديقة. ويقدم المركز مجموعة واسعة من العلاجات والحمامات وخدمات التدليك.