نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال وقتها في دبي الأسبوع الماضي، حرصت عارضة الأزياء الاسبانية وخطيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، على مشاركة متابعيها على موقع "إنستغرام" بالنشاطات التي قامت بها خلال زيارتها إلى دبي!

واجتمع الثنائي، جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، في دبي في ظل استضافة المدينة لحفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" بنسخته العاشرة بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني.

وفي هذه الفعالية التي تهدف لتكريم أصحاب الإنجازات المهمة في مجال كرة القدم، فاز رونالدو بجائزة لاعب العام.

وحرصت رودريغيز على عيش تجربة الرفاهية في دبي من خلال الاسترخاء في مسبحٍ يطل على منظر خلاب للواجهة البحرية.

ولم تكتمل رحلتها بدون جولةٍ قارب تحت أشعة الشمس الذهبية.

ولكن، نشاطات العارضة لم تقتصر على تجربة الجانب الفاخر من دبي فقط، حيث عرضت لمتابعيها، الذي يبلغ عددهم 8.6 مليون شخص، الجانب التراثي أيضاَ للبلاد.

وقامت رودريغيز باستكشاف الثقافة المحلية الإماراتية خلال رحلة سفاري في دبي.

واشتملت محطات رحلتها، ركوب الإبل في البرية، والتعرّف إلى الصقور الإماراتية.

وطبعاً، حرص الثنائي على رؤية مشهد الألعاب النارية الذي أضاء سماء دبي بالقرب من برج العرب بمناسبة السنة الجديدة.

ومن خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، قامت العارضة بتوجيه كلمات الشكر إلى دبي باللغة العربية، وقالت: "شكراً على حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم الكبيرة وجعل زيارتنا لكم زيارة لا تنسى. شكراً دبي".