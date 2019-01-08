جزيرة "غامضة" بكوريا الجنوبية.."تشفي" الزوار بطاقتها الروحانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جزيرة أولونغدو الغامضة في كوريا الجنوبية، يراها الكثيرون كإحدى أجمل الجزر على وجه الأرض، إذ تقع وسط بحر كوريا الجنوبية، وتعد وجهة مثالية للاستجمام والنقاهة بسبب هدوئها وسحر طبيعتها.

وتحتوي الجزيرة على قمم جبال بركانية شاهقة وهي من أكثر الأماكن التي تتساقط فيها الثلوج في كوريا الجنوبية، وتتضمن غابات قديمة، وأشجار متنوعة مثل الأرز، والعرعر، وقرى صغيرة للصيد. ورغم مشقة السفر، إلا أنها تستحق العناء، كونها تُعد واحدة من أجمل الجزر على وجه الأرض.

تاريخ الجزيرة الغامضة:

ويعود تسميتها بالجزيرة " الغامضة" نسبة لطاقتها الروحانية، إذ يُعتقد أنها تشكلت بعد ثوران بركاني منذ أكثر من 2.5 مليون عام.

الكوريون الجنوبيون يعتبرونها جزيرة مقدسة حيث تلتقي فيها طاقتي الأرض والسماء النقية، بحسب المرشد المحلي جانغ يونهي.

ووفقاً ليونهي، تزدهر أنشطة الصيد والسياحة فيها خلال فصلي الصيف والربيع. أما في الشتاء القارص، فتشهد الجزيرة تساقط ثلوج غزيرة، فيفضل زوارها التزحلق على الجليد والاستمتاع بمناظرها الجبلية الخلابة.

وتشتهر الجزيرة بمياهها الصافية، حيث أصبحت المكان المثالي لممارسة أنشطة متنوعة مثل غوص "السكوبا" ، والتجديف ، وصيد الأسماك، والسباحة. كما يوجد كهف القراصنة والذي يحتوي على مناظر طبيعية جميلة.

وما المميز بطعامها؟

تتميز الجزيرة بمأكولاتها البحرية الطازجة، خصوصاً أطباق الروبيان الشهية، بالإضافة إلى خضارها الجبلية البرية وأعشابها الطبيعية. وتجذب الخضار التي تتوفر في الجزيرة، والتي تتنوع بين 700 صنف مختلف، الطهاة من جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

أين يمكنك المكوث فيها؟

تتواجد في الجزيرة عدة منازل صغيرة ومنتجعات تستقبل الزوار. أما المميز فيها هو فندق KOSMOS المبني حديثاً، والواقع على جرف صخري تحت ظل الجبل، إذ يهدف لتقديم تجربة فريدة للشفاء.

وصمم الفندق على شكل حلزوني ليشبه علامة "اليين واليانغ" الصينية. وتتميز تصميماته الداخلية بالحجارة البركانية الطبيعية والأرضيات المصنوعة من الطين والأثاث الخشبية. وتم تخصيص كل غرفة لأحد العناصر الخمسة، فيتم تقسيم غرف الضيوف بناءً على مخطط التنجيم الشخصي من أجل تعزيز وتدفق الطاقة.

ويعتقد الكوريون أن مثل هذا الموقع يمتلك طاقة فريدة، يمكنها تجديد الشباب وتساعدهم على تحقيق أمنياتهم.