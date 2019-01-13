دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضواء وامضة، وموسيقى حماسية، وحركات راقصة. هل هذا ما تتوقعه لدى التحاقك بمركز رياضي لركوب الدراجات؟ قد يكون ذلك غير اعتيادي بالنسبة لك، ولكن هذا ما يرتكز عليه استوديو "SoCycle" النسائي بالسعودية، فهو يقدم رياضة ركوب الدراجات في أماكن مغلقة بحلة جديدة تندمج فيها التكنولوجيا، والموسيقى، والرقص.

وقد يفقد العديد منا التحفيز أثناء السعي تجاه نمط حياة أكثر صحية. وبالنسبة للسيدات الراغبات بتجارب لياقة بدنية مُشجعة، فقد يكون استوديو "SoCycle" النسائي، الذي يختص في ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة في الرياض، المكان المناسب لهنّ.

أما ما يجعل هذا المكان مختلفاً عن غيره فهو اعتماده على التكنولوجيا، لتوفير تحليل مفصّل عن الجهد الذي تبذله المشاركات في كل من صفوفهنّ. وقالت مديرة العمليات في استوديو "SoCycle"، الجوهرة فهد، لموقع CNN بالعربية: "نحن نعتمد على التكنولوجيا كعامل أساسي لإعلام العميلات عن عدد السعرات الحرارية التي تمكن من حرقها، ومعدل ضربات القلب، والمسافة، والعديد من مقاييس الأداء الأخرى".

وترى الفهد أن رؤية النتائج الإيجابية سوف تُحفز رواد استوديو "SoCycle" على الالتزام والمشاركة بالمزيد من الصفوف.

وإضافةً إلى ذلك، يشكل الجو الفريد للاستديو الخاص بهن مصدراً آخر للتحفيز، حيث تتمكن السيدات من ممارسة التمرينات الرياضية، في وسط أجواء حماسية تندمج فيها "الموسيقى، وعروض الضوء السحرية"، وفقاً لما قالته الفهد.

ويوفر الاستوديو 3 برامج تدريبية تستمر كل منها لـ45 دقيقة، وأولها "Social". وهو عبارة عن تدريب جماعي عالي الكثافة متزامن مع الموسيقى، وهو يهدف لتدريب الجسم بأكمله.

وأما برنامج "Solo"، فهو برنامج عالي الكثافة مخصص للفرد، بينما يُخصص برنامج "Soul" للراغبات في "ترك همومهن ورائهن، والحركة على وقع الموسيقى"، وفقاً لما قالته فهد. وهو عبارة عن تدريب منخفض الكثافة يتم فيه ترك مقاييس الأداء جانباً.

ويركز استوديو "SoCycle" على تعريف ركوب الدراجة في الأماكن المغلقة إلى نساء المملكة اللواتي تتراوح أعمارهن من 20 إلى 35 عاماً. ومع ذلك، أكدت فهد أن هذه الرياضة لا تقتصر على فئة عمرية محددة أو أشخاص من مستويات لياقة بدنية معينة.

وافتتح استوديو "SoCycle" في نهاية عام 2018 بهدف دعم "رؤية السعودية 2030"، وتحفيز المجتمع السعودي على اتباع نمط حياة أكثر صحية.