رحلة فارهة تمر بدبي تكلفتها 147 ألف دولار.. ما تفاصيلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند بحثها عن محطات عالمية لتصبح جزءاً من برنامج رحلاتها الفائقة الفخامة، "لقاءات لا تُنسى 2020"(Timeless Encounters 2020)، حرصت مجموعة فنادق ومنتجعات "فور سيزونز" على إدراج دبي في قائمتها كإحدى الوجهات، فما هي تفاصيل هذا البرنامج الراقي الذي تبدأ كلفته من قيمة 147 ألف دولار؟

وتُعد رحلة "لقاءات لا تُنسى 2020"، واحدة من 3 برامج لتجربة رحلة طائرة "فور سيزونز" الخاصة، للباحثين عن الرفاهية، بالإضافة إلى رحلات استكشافية مخطط لها، وأماكن إقامة فاخرة في فنادق ومنتجعات "فور سيزونز".

وفي عام 2020، ستُطلق الشركة العالمية والرائدة في مجال الضيافة، "فور سيزونز"، رحلة "لقاءات لا تُنسى 2020" والتي تشتمل دبي في برنامجها.

وقال مدير تجربة النزلاء في طائرة "فور سيزونز" خافيير لوريرو لموقع CNN بالعربية: "توفر رحلة لقاءات لا تُنسى 2020 24 يوماً للسفر إلى جزر نائية، وعجائب معمارية. وهي تشمل وجهات مثل بورا بورا، وتشيانغ مي، ودبي، وبراغ".

واستطاعت دبي أن تكون من بين الوجهات العالمية التي تم اختيارها من قبل فنادق ومنتجعات "فور سيزونز" بفضل تجذر تقاليدها الثقافية عميقاً رغم مناظرها الحديثة وناطحات السحاب التي تتزين بها.

وأضاف لوريرو قائلاً: "عند البحث عن وجهات محتملة، لم يكن باستطاعتنا تفويت هذه المدينة الديناميكية التي تجذب العديد من الأشخاص إليها".

وخلال الأيام الـ5 في دبي، باستطاعة ضيوف هذه الرحلة استكشاف مختلف جوانب المدينة. ويستطيع محبو المغامرة مثلاً التسابق على الكثبان الرملية في الصحراء على متن سيارات الدفع الرباعي. وأما الذين يرغبون في استكشاف الجانب الفخم للمدينة، فيمكنهم احتساء مشروبات الكوكتيل المصنوعة بعناية في الطابق الـ122 من برج خليفة، والتسوق في المحلات التجارية الراقية.

وفي فندق ومنتجعات "فور سيزونز" على شاطئ جميرا، باستطاعة الضيوف الاسترخاء في المنتجع الشاطئي الخاص بهم المطل على مياه الخليج العربي.

ويمكن للضيوف أيضاً الذهاب إلى العاصمة للتعرف على الثقافة البدوية التقليدية للبلاد، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي.

وتستهدف هذه التجارب المسافرين الذين لديهم شغف في السفر والمغامرة. وسبق أن استضافت هذه التجربة الفاخرة مختلف الأشخاص مثل الأمهات مع بناتهن، والأزواج في شهر العسل، بالإضافة إلى مجموعات من الأصدقاء الجدد والقدامى، وفقاً للوريرو.

وتبدأ الرحلة من 12 مارس/آذار وتنتهي في 4 أبريل/نيسان. وتستغرق الرحلة في دبي 5 أيام فقط. ويبدأ سعرها من 147 ألف دولار.