في أصل الدونت.. من هو صاحب فكرة الفتحة الدائرية في الوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أيامنا هذه، تصنع حلوى الدونت بأشكال متعددة، منها الدائري، ومنها الطويل، ومنها على شكل كرات. الدائري منها قد يكون كاملا أو مفرغا من الوسط. ولكن هل تعلم أن هناك قصصا مختلفة أدت لتغيير شكل الدونت في السابق؟

الهولنديون كانوا أول شعب ينقل الدونت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تصبح واحدة من أكثر الحلويات شعبية هناك. غير أن السؤال الجدلي هو: من يا ترى هو صاحب فكرة الفراغ الدائري في حبة الدونت؟

هناك العديد من القصص، لعل أبرزها هي أن بحارا أمريكيا يدعى هانسن غريغوري كان يزيل العجينة غير الناضجة في منتصف حبة الدونت القديمة، ومع الوقت أصبح هذا هو الشكل التقليدي للحلوى.

أما القصة الثانية فتقول إن غريغوري، البحار نفسه، كان يحب قيادة سفينته بيديه الاثنتين، فكان يضع حبات الدونات على جانبي المقود الدائري ليستمتع بقيادة سفينته، وتناولها في الوقت ذاته. وضعه لحبات الدونت على جانبي المقود كان دائما يترك فتحة في المنتصف.

وأنتم، أي نوع من الدونت تفضلون؟ الدائري أم الطويل؟ بفتحة في الوسط أم من دونها؟

قد لا يهتم كثيرون بذلك، إذ تبقى هذه الحلوى مفضلة لدى الكثيرين بصرف النظر عن شكلها.